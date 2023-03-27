香港4月將大規模舉辦國家安全教育日活動

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（中央社記者張謙香港27日電）在香港國家安全法實施3年後，香港當局預定下月中旬大規模舉辦國家安全教育日活動，以加強港人的國安意識。

星島日報今天刊登了律政司司長林定國的專訪，他表示，4月15日是一年一度的「全民國家安全教育日」，今年主題為「國家安全．穩定繁榮基石」。

他表示，今年的活動包羅萬有，包括開幕典禮、紀律（執法）部隊綜合升旗禮、專題講座、學校工作坊、社區巡迴展覽、全港18區活動及嘉年華等。

此外，各紀律部隊的訓練學院，包括香港警察學院、入境事務學院、香港海關學院、香港懲教學院和消防及救護學院，將在當天對外開放。

他說，香港正處於「由治及興」的新階段，雖然社會已回復穩定並重新投入發展，但這並不代表可以漠視任何可能危害國家安全的風險。

中國國家安全法訂明每年4月15日為全民國家安全教育日，但相關法令當時並未在港實施，因此香港沒有配合舉辦這項活動，直到2020年香港國安法實施後，港府翌年才開始舉辦這項活動，但規模較小。（編輯：張淑伶）1120327