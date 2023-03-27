博鰲亞洲論壇28日登場 習近平出席與否引關注

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海27日電）博鰲亞洲論壇將於28日登場，經歷3年疫情後，今年再度恢復線下實體舉辦。除了企業與財經界人士外，多國領袖也預計出席。中國國家主席習近平是否出席開幕式同樣引發關注。

博鰲亞洲論壇是總部設在中國的非官方、非營利性、定期、定址國際組織，由29個會員國共同發起，被視為每年初中國重要的主場外交。

今年年會將於28日至31日在海南博鰲召開，年會主題為「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」，有別於疫情期間以線上與線下結合，今年將完全採線下方式進行。

過去兩年由於疫情，習近平並未親自出席年會而是採視訊致詞方式參加，因此今年是否會親自前往博鰲參與30日上午舉行的開幕儀式，格外引起關注。

根據主辦單位發布最新的議程，今年年會首場會議將於28日下午登場，主題為「產業鏈供應鏈新格局」，會議聚焦討論受疫情和國際政治影響，全球產業鏈供應鏈格局出現了哪些調整，以及國際社會應如何加強協調，共同維護產業鏈供應鏈穩定。

另一方面，中國正面臨部分製造業外移至東南亞和南亞地區，這個情形對於亞太地區產業鏈供應鏈格局正造成影響與變化。

今年的年會恢復實體舉行，加上中國鬆綁防疫管制，因此眾多跨國企業高層人員出席，不少國家的前後任政府官員也前往參加，也有多國領袖預計出席，目前已知包括新加坡總理李顯龍、馬來西亞首相安華均將出席年會，隨後再轉往北京訪問。

於此同時，由於今年兩岸疫情管制皆鬆綁，台灣工商界代表是否組團前往參與會議，同樣備受矚目。（編輯：曹宇帆）1120327