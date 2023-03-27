馬雲旅外一年多返中 見雲谷師生談教育和聊天機器人

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（中央社台北27日電）阿里巴巴控股集團創辦人馬雲結束一年餘的海外之旅近期返回中國。根據熟知他行程安排的消息人士透露，馬雲返中後參訪他在杭州創辦的學校，並與校方人士談聊天機器人和教育等議題。

綜合香港南華早報（SCMP）與中國媒體科創板日報今天報導，此前在日本、泰國等地現身的馬雲已返回中國，近日則是出沒於杭州的文一路隧道。阿里巴巴集團總部位於杭州。

據上傳至微博長度約26秒的影音，馬雲乘坐中型巴士行經隧道不時與旁人交談，經確認乘客確實包括他本人，還有阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇，以及阿里集團資深副總裁邵曉鋒。

此外，馬雲還會見了私立杭州雲谷學校的師生，並與校方人士討論教育議題和當紅的聊天機器人，不再像過去意氣風發指點江山又議論時政。2017年，他創辦這所招收就讀幼稚園至高中生的學校。

南早報導另搭配馬雲參訪這所中學並與數人同桌座談的圖片，並附註右二就是馬雲。中共外圍官媒環球時報前總編輯胡錫進也藉由個人微博上傳同張照片，並發文說今天杭州的氣溫看來和北京差不多，很暖和。

報導說，這位億萬富豪返中前曾在香港短暫停留，會晤當地友人並瀏覽巴塞爾藝術展（Art Basel），眾所周知，馬雲非常熱愛繪畫及藝術品。當然，他也是南華早報的老闆。

2019年55歲生日當天，馬雲卸任阿里巴巴集團主席，並周遊列國以學習農業科技，雖然他人在海外，不過中國當局仍嚴密追蹤他的一舉一動。

但馬雲返中的消息見諸報端前，彭博（Bloomberg News）稍早報導，中國政府近來頻說服馬雲返中，希望藉此展現他支持中國重振經濟，但馬雲沒有答應，還說馬雲自阿里巴巴退休後將專注於研究農技。

曾經備受中共當局吹捧而不可一世的馬雲，因批評中國金融監管，導致原本由他掌握實際控制權的螞蟻集團，打算2020年10月在上海和香港兩地同時首次公開上市的計畫（IPO）被當局暫緩。

隨後螞蟻遭遇一連串整改，阿里巴巴也被立案調查壟斷行為並施予重罰。

又因北京當局執行強監管經濟，馬雲今年初喪失螞蟻集團等多家公司控制權，螞蟻集團並切割阿里巴巴，馬雲不再是實際控制人，而他放棄螞蟻控制權的消息曝光時，被目擊在曼谷看泰拳。

馬雲過去一年不再公開露面，英國金融時報（Financial Times）去年11月報導，當時馬雲旅居日本東京近6個月，期間一直保持低調，並定期前往美國和以色列。

「馬雲公益基金會」去年12月30日在微博發圖文說，如期舉辦基金會發起的「鄉村教師計畫」，馬雲穿著白色立領襯衫現身，面露笑容在蘋果電腦前雙手比心，並說「希望盡快能和大家線下見面」。（編輯：曹宇帆/邱國強）1120327