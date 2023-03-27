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中國商務部長會庫克：願提供蘋果等外企良好環境

2023/3/27 18:50
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（中央社台北27日電）美國蘋果公司執行長庫克今天在北京會見中國商務部長王文濤。王文濤向庫克說，中國願為包括蘋果在內的外資企業，提供「良好的環境和服務」。

中國商務部官網今天公布庫克（Tim Cook）與王文濤會見的訊息，但沒有提到庫克在會見時的發言。

根據公布訊息，王文濤向庫克介紹「中國式現代化」的主要特徵和內涵，強調中國堅定不移推進「高水平開放」，穩步推動規則、規制、管理、標準等「制度型開放」，並願為包括蘋果公司在內的外資企業「提供良好的環境和服務」。

訊息提到，庫克與王文濤就蘋果在中國發展、穩定產業鏈供應鏈等議題進行了交流。

庫克日前赴北京參加「中國發展高層論壇」，並在當地參與活動時與現場眾多中國「果粉」見面，引起注意。

另外，由中國商務部主辦的「投資中國年」招商引資活動將於28日在廣州登場，官方指目前已有100餘名跨國公司高管、外國商協會代表等報名參加。商務部今天並宣布，中國國務院副總理何立峰趨時將出席啟動儀式，並發表主旨演講。（編輯：邱國強）1120327

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