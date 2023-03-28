台企聯抗議總統見麥卡錫 評：背後是國台辦

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（中央社記者李雅雯台北28日電）台企聯今發聲明，反對總統蔡英文出訪行程過境美國、會晤聯邦眾議院議長麥卡錫，擔心台海局勢惡化。意見說，台企聯受國台辦指導，這是中共扶持統戰組織，聲明是經濟脅迫表現。

全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）發出「嚴正呼籲：蔡英文當局莫再蓄意製造事端」聲明。

聲明內容直指，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台掀起軒然大波，蔡英文這趟出訪過境美國，蓄意安排會晤麥卡錫（Kevin McCarthy）恐使台海局勢被推向危險境地，「對此堅決反對、強烈抗議」。

經濟民主連合智庫召集人賴中強28日接受中央社採訪表示，台企聯官網顯示，台企聯名譽會長分別為前國台辦主任劉結一、海協會長張志軍，簡介則寫接受國台辦的指導和監督管理，台企聯是中共扶持的統戰組織，「這是無庸置疑的」。

他認為，這個聲明背後有中國指導的痕跡，就是一種經濟脅迫，先讓台商在經濟上依賴中國，政治只能為五斗米折腰；台企聯聲明呈現恐嚇台灣立場，這不是第一次，也不會是最後一次，國人不會當作一回事。

賴中強指出，從台灣第一次民選總統開始，民主就被視作一種對於中國的挑釁、挑戰，中國容不下台灣人有民主，更容不下台灣民選總統走入國際社會和其他國家政治領袖見面、討論合作。

他強調，過去一段時間，世界各國民主陣營絡繹不絕地到台灣表達了支持；面對中國的威脅，台灣要求生存，必須盡可能地結盟支持的力量。

兩岸政策協會研究員吳瑟致告訴中央社，這份聲明必然是要說給中國聽的，台商在當地投資盼望獲得政治正確待遇，這些發言也是台灣親中團體「疑美論」的套路。

他說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後全球供應鏈重組，中國世界工廠角色持續弱化，建議台商投資布局也該分散風險、觀察國際情勢走向。（編輯：曹宇帆）1120328