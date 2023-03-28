更多編輯台推薦新聞：
張育成經典賽表現亮眼 美媒：確定進紅襪開季名單
運動

張育成經典賽表現亮眼 美媒：確定進紅襪開季名單

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數
文化

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

秦剛：中美關係正處於兩國建交以來歷史低點

2023/3/28 18:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）中國國務委員兼外交部長秦剛今天說，中美關係正處於兩國建交以來的歷史低點。根源在於美方將中國視為「最主要戰略競爭對手和最重大地緣政治挑戰」，對中國「大搞經濟脫鉤、科技圍堵」。

根據中國外交部官網，秦剛27日在出席「中國發展高層論壇2023年會」午餐會發表演講時作上述表示。他以不少篇幅對美國作出了有明有暗的批評。

秦剛暗批美國說，「有的國家」為了「維護霸權私利，挑動意識形態矛盾對立，制造脫鉤斷鏈，構建小院高牆，甚至要復活冷戰，分裂世界」。

他還意有所指地說，中國堅決反對「單邊主義」，反對「冷戰思維」，反對一切陣營化和排他性小圈子。並反對把本國價值觀強加於人，反對「高人一等的所謂民主自由」，反對「唯我獨尊的所謂普世價值」。

秦剛並稱，「阻斷別人的路，也會讓自己無路可走」，遏制中國的發展，也會讓美國甚至世界陷入停滯。歷史告訴未來，中美「應該且完全可以相互成就、共同發展」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

除批評美國外，秦剛還對烏克蘭問題說，中國日前發表了「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，核心就是「勸和促談、政治解決」。他日前與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）通話時，烏方認為中方立場文件「體現了推動停火止戰的誠意」。

秦剛說，中國國家主席習近平上週對俄羅斯國是訪問時，俄方「歡迎立場文件中闡述的建設性主張」，中方「讚賞俄方重申致力於盡快重啟和談」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120328

#秦剛
#中國
#美國
秦剛
秦剛：中國全力支持宏國經濟發展 釋放建交紅利中國宏都拉斯建交 外交部：台灣不屈服打壓堅守民主
習近平
海南支持民營經濟發展：涉案企業家能不捕的不捕訪中行結束 紐西蘭外長：曾籲北京挺太平洋架構
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族