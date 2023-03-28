秦剛：中美關係正處於兩國建交以來歷史低點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）中國國務委員兼外交部長秦剛今天說，中美關係正處於兩國建交以來的歷史低點。根源在於美方將中國視為「最主要戰略競爭對手和最重大地緣政治挑戰」，對中國「大搞經濟脫鉤、科技圍堵」。

根據中國外交部官網，秦剛27日在出席「中國發展高層論壇2023年會」午餐會發表演講時作上述表示。他以不少篇幅對美國作出了有明有暗的批評。

秦剛暗批美國說，「有的國家」為了「維護霸權私利，挑動意識形態矛盾對立，制造脫鉤斷鏈，構建小院高牆，甚至要復活冷戰，分裂世界」。

他還意有所指地說，中國堅決反對「單邊主義」，反對「冷戰思維」，反對一切陣營化和排他性小圈子。並反對把本國價值觀強加於人，反對「高人一等的所謂民主自由」，反對「唯我獨尊的所謂普世價值」。

秦剛並稱，「阻斷別人的路，也會讓自己無路可走」，遏制中國的發展，也會讓美國甚至世界陷入停滯。歷史告訴未來，中美「應該且完全可以相互成就、共同發展」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除批評美國外，秦剛還對烏克蘭問題說，中國日前發表了「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，核心就是「勸和促談、政治解決」。他日前與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）通話時，烏方認為中方立場文件「體現了推動停火止戰的誠意」。

秦剛說，中國國家主席習近平上週對俄羅斯國是訪問時，俄方「歡迎立場文件中闡述的建設性主張」，中方「讚賞俄方重申致力於盡快重啟和談」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120328