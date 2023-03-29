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ChatGPT走紅 香港各大學自行決定學生可用否

2023/3/29 14:11
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（中央社記者張謙香港29日電）香港教育局局長蔡若蓮今天說，聊天機器人ChatGPT已成為全球高等教育界關心的重要議題，本地官方資助大學已採取不同措施，應對這項科技對教學及研究的影響。

蔡若蓮以書面答覆立法會議員相關質詢時，作了以上表示。

她說，各界正密切注視並廣泛討論該技術的發展和影響，根據各政府資助大學提供的資料，嶺南大學、中文大學、教育大學、科技大學及香港大學已向教學人員及學生提供指引，闡述對學生在作業或課程評核期間運用ChatGPT的立場及規定。

她說，各大學有不同做法，個別列明學生如果符合特定條件，便可運用該技術，又或容許教學人員按照教學需求作出決定；另有大學大致上暫時禁止學生在作業或評核中使用，以待擬訂更具體指引，這包括城市大學、浸會大學及理工大學。

蔡若蓮說，政府資助大學一向重視學術誠信及教學質素，它們會監察運用ChatGPT的情況，所有違規做法都會按照保障學術誠信的紀律機制跟進。

此外，部分大學正考慮調整對學生的評核方式及內容，提升慎思明辨及活學活用的元素，以確保評核結果如實反映學生的學習成果及原創性。

ChatGPT走紅後在學術界衍生抄襲、考試作弊等問題，有學校禁用，也有學校開放使用。（編輯：周慧盈）1120329

#蔡若蓮
#立法會
#香港教育局
蔡若蓮
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