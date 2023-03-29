今年第4份報告批美國 中國控拘押移民侵犯人權

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（中央社記者29日電）中國外交部今年陸續發布批評美國包括長臂管轄、霸權霸凌、渲染民主報告，今天再公布「美國在國內國際上實施任意拘押的事實真相」最新報告，指美國任意拘押國內移民嚴重侵犯人權。

根據中國外交部網站，這份報告在引言中表示，免於任意拘押是聯合國「世界人權宣言」規定的個人基本權利，也是國際人權條約中的重要規定。美國作為宣言重要起草國和最早通過國際人權條約的國家之一，罔顧國內法律規定和國際條約義務，任意實施拘押，對有關人員造成嚴重身體和精神雙重傷害。

中國外交部強調，報告以事實說明美國在任意拘押問題上的虛偽和雙標，反映出美國才是當今世界上對人權踐踏最嚴重的國家。

報告內文指出，2018年，美國移民委員會和美國移民律師協會向國土安全部監督機構提交投訴，詳細說明國土安全部在美國邊境實行家庭分離政策，通過極端脅迫手段，迫使分離家庭放棄合法庇護申請才能得到重新安置，嚴重違反禁止酷刑和其他虐待行為的規定，對於被強行分開的父母與子女造成嚴重痛苦和折磨。

內文稱據聯合國任意拘留問題工作組指出，移民在美國被拘留期間的待遇有辱人格。美國移民局經常將移民安置於當地監獄中，即使部分移民被安置在單獨的移民拘留中心，仍遭受各種身體摧殘，包括過度擁擠、缺乏足夠探視時間、通風不足、飲食差、水供應不足、睡眠環境骯髒、廁所故障、口頭和身體虐待等。

這份報告表示，美國在國際上實施任意拘押令人觸目驚心。

例如美國在古巴、阿富汗、伊拉克等國設立為數眾多的「黑監獄」，建立遍布全球的秘密監獄網；而「黑監獄」頻頻出現各種嚴重侵犯人權的行為，但美國政府卻並未真正重視和制止這一現象，反而持續掩蓋和否認自己的罪行，沒有一名美國官員因制定、授權或實施秘密拘捕和酷刑計畫被追究責任等。

今年中國連環發布批評美國報告，包括「美國濫施『長臂管轄』及其危害」報告、「美國的霸權霸道霸凌及其危害」報告、「2022年美國民主情況」，今天發布的「美國在國內國際上實施任意拘押的事實真相」是第4份報告。

其中3月20日發布的「2022年美國民主情況」報告，指美國自身問題成堆仍居高臨下，指手畫腳，充當民主教師爺，編造和渲染「民主對抗威權」虛假敘事。

報告說，圍繞美國的私利，在全世界劃分「民主和非民主陣營」，張羅舉辦第2屆「領導人民主峰會」，向各國盤點和分派「民主兌現承諾」。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120329