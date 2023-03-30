中國學者：經濟復甦缺信心 官方要打消民企疑慮

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（中央社記者李雅雯台北30日電）中國清華大學中國發展規劃研究院常務副院長董煜表示，中國經濟目前最大問題是「信心」和「預期」，官方要多發聲，打消民營企業疑慮。

董煜曾任中央財經委員會辦公室副局長，他於昨天中國記協舉辦「新聞茶座」上作出上述表示。

星島日報30日報導，董煜表示，中國經濟目前面臨最大問題是「信心」和「預期」，當局要多發聲，打消民營企業的顧慮。

對於阿里巴巴創辦人馬雲回到中國，董煜認為，「他回來了很好，希望繼續發揮其想像力」，想像力是中國數位企業生命力所在，也是推進中國式現代化重要引擎。

董煜指出，由於官方過去2年整肅房地產、網路科技業、教育培訓業，加上全球經濟受壓，中國民企生存環境惡劣；自媒體為了博取流量，惡意抹黑、詆毀民營經濟和企業家，讓民企「噤若寒蟬」。

他說，近來高層密集發聲，就是為了提振信心，讓市場主體恢復信心，對於未來經濟成長好轉抱有預期，那麼其他技術性等方面的難題肯定能解決的。

董煜表示，在國家發展改革委工作多年，據其近距離觀察，當局對於民營經濟的態度一直沒有變化，不能渲染成對整個行業帶來影響。

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他說，不過一段時間以來，圍繞反壟斷、教培治理、訊息安全、共同富裕等問題，市場上出現一些片面的、錯誤的解讀，有的甚至危言聳聽，對於各方預期和信心造成一定干擾，對此要認真辨識、及時糾偏。

他說，兩會期間官方多次發出保障民企聲音，再到國家網信辦將嚴厲打擊網上惡意損害企業家形象聲譽的行為，以及海南省政府對民營企業家涉案人員「能不捕的不捕」等，都是當局發聲打消民營企業顧慮的體現。（編輯：周慧盈）1120330