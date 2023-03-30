TikTok執行長在美作證未釋疑 中媒批種族主義

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（中央社台北30日電）TikTok執行長周受資未能釋除美國議員對TikTok的國安疑慮。中國官媒今天發文稱，對反中的美政客來說，「TikTok像是種族主義者眼中的華人和華裔」，一開始就被打上「黃禍」烙印。

周受資23日出席美國國會聽證會，期望說服美國民眾和國會議員，TikTok能創造經濟價值，且支持言論自由。

據外媒報導，周受資在聽證會中，面對中國相關議題和針對孩童的內容方面，回答多是迴避，並以事情很「複雜」為由來回應許多尖銳問題，也沒有宣布任何保護隱私的新舉措。

美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）表示，周受資的證詞不但無法化解議員的疑慮，實際上還提高國會採取行動的可能性。

對此，中共官媒人民日報旗下的「環球人物網」微信公眾號30日發文，批評美國持續在各個領域遏制和打壓中國，包括召開針對TikTok的聽證會。

文章稱，TikTok是在美國註冊和經營的公司，但控股股東是一家中國私營企業，「就是這一點中國『基因』，讓美國政客寢食難安」，試圖以威脅美國安全之名將其封殺。

文章並稱，「對於反華派美國政客而言，TikTok像是種族主義者眼中的華人和華裔，從一開始就被打上了深深的『黃禍』烙印」。

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文章又指，在聽證會中，美國議員們污蔑TikTok是受中國控制、安插在美國的中國間諜、侵犯美國民眾隱私及影響青少年身心健康，顯示議員們的蠻橫霸道。

文章提到，TikTok在美國官方打壓下不斷擴張，有1/3的美國人是TikTok的活躍用戶。不過，TikTok在美國的前景還是不容樂觀，因為美國在乎的不是數據隱私和民眾健康，而是其認定的假想敵中國。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1120330