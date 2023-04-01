港媒：毛倡議人民戰爭共軍再發揚 意圖對付台灣

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（中央社台北1日電）中共軍報近日倡議再發揚毛澤東力主的人民戰爭並賦予時代新意，香港媒體引述專家分析指出，共軍報刊發表關於分析人民戰爭的專文，意味著北京對於武統台灣已涵蓋軍事和政治面的考量。

解放軍報「軍事論壇」的「談兵論道」專欄，上月30日刊載評論文章「準確把握人民戰爭戰略戰術內在要求」說，去年10月間中共召開20大發布的報告，明確提出要發展人民戰爭的戰略戰術。

文章指出，這是謀求民族獨立、人民解放和國家富強正義之戰的策略和方法，在總體上堅持防禦性的根本原則，不以「稱王稱霸」和侵略欺壓他人為目的，因此也贏得了最廣大人民群眾的擁護和支持。

文章說，人民戰爭戰略戰術的整體性，強調在力量配置上兵民一體，在鬥爭形式上，軍事與非軍事手段相互配合，把政治、經濟、外交、輿論和軍事鬥爭等多種形式結合起來，綜合施策。

文章指出，人民戰爭是總體戰，其戰略戰術要求整體動員，並綜合運用多種鬥爭形式和作戰方式，以整體合力彌補局部的不足和劣勢，從而戰勝「強大對手」

文章說，牢牢把握人民戰爭戰略戰術的本質要求和價值取向，避免落入同質作戰陷阱，而新時代條件下發展人民戰爭戰略戰術，必須把握非對稱制衡的方法論要求，這是以劣勢裝備戰勝「優勢裝備之敵」的致勝法寶。

文章還說：「積極防禦是人民戰爭的產物，也是我們將戰爭的正義性有效落實的根本要求。堅持積極防禦戰略思想，有利於我們佔據道義制高點、掌握政治和外交主動。」

另據香港南華早報今天報導，解放軍報的評論文章，向來透露北京當局思索如何對美作戰與武統台灣的蛛絲馬跡，並說共軍的作戰思維仍以積極防禦為根基，以確保師出有名及取得民眾的支持。

南早報導指出，人民戰爭是中共已故領導人毛澤東所提的作戰方針，原意是側重於動員人民群眾，還有民兵及游擊隊展開對敵作戰，不過自1980年代以來，中共強調積極防禦的作戰思維逐漸取代人民戰爭。

不過此時共軍軍報又提發揚人民戰爭並以積極防禦為根基，中國軍事專家宋忠平表示，解放軍為捍衛中國主權、安全與發展的利益而戰，這就是積極防禦的作戰思維。

他說，何況中國向來把武統台灣視為防禦作戰，因為對北京當局而言，這是攸關中國的領土，而非針對其他國家。

他說，畢竟共軍的作戰思維植基於防禦，主要還是關注於防衛作戰，因此當提及解決台灣，中共的著眼點還是在於積極防禦。

北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨鳴表示，若北京收復台灣，人民戰爭的作戰方針意在提醒軍方應顧及的政治面向。類似如香港動亂的情況是燙手山芋。

周晨鳴意指2019年香港爆發的反政府抗爭，人民戰爭務必恪守防禦作戰的準則。

針對積極防禦，周晨鳴則說，雖然中國必須因應國際間益增的安全挑戰，其中包括中國工人在非洲與巴基斯坦遭遇襲擊和遇害等，但解放軍報的這篇文章並未呼籲，應逕自出兵對付犯事的武裝團夥。

他表示，積極防禦的作戰思維說明，解放軍應致力於使用防禦性的軍武，像是使用偵察而非攻擊性的無人機。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120401