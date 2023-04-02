台灣人赴中工作人數逐年遞減 疫後也難恢復

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（中央社記者李雅雯台北2日電）國人赴中國工作人數連8年遞減。分析指出，中美貿易戰後，台商布局轉移，帶動人才轉往東南亞，疫情只是赴中工作意願降低的部分原因，疫情影響消失後，仍難帶動西進工作動機。

主計總處最新統計資料顯示，2021年國人赴海外工作人數約31.9萬人，其中赴中國（含港澳）人數約16.3萬人，比重51.1%；較COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生前、2019年尚有約39.5萬人大減7.6萬人，減幅19.2%。

國人赴中工作人數連續8年遞減，2014年起連年下滑。2021年赴中工作人數約16.3萬人，較10年前、2011年（42.4萬人）驟減26.1萬人，減幅61.6%。赴東南亞國家工作人數於2017至2019年連續3年成長。

台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆接受中央社記者採訪表示，國人赴海外就業大多為跟著台商布局，台商往哪兒走、人才往哪兒動；疫情只是降低前往中國工作意願的部分原因。

辛炳隆指出，許多台商將生產線轉移東南亞國家、減少對中投資，所以會看到國人前往東南亞國家工作人數增加，前往美國、日本工作人數也有增加，這也是台企前往投資、帶動人才流向的結果。

他強調，疫後中國經濟情勢欠佳，台商或是外資前往投資意願降低，連帶地會影響就業分布。

中央大學經濟學系教授邱俊榮告訴中央社，中美貿易戰後，很多台商重新布局，轉移生產線到越南、泰國等其他國家或是回台投資，加上這些年中國政經環境加嚴、加緊，後又有疫情衝擊，中國已經不是首選投資地。

邱俊榮表示，過去台灣人在中國工作多是以台資企業為主，隨著台資逐漸撤離，赴中工作人數漸下降，疫後也難以反轉。

他剖析，設點中國的廠商著重2個要件，包括中國市場擴張性、低廉經營成本，這兩個原有紅利逐漸消退中，對於外資吸引力大減；印度具備了人口、市場、低廉經營成本等條件，對於投資者來說，是個適合投資的環境。（編輯：邱國強）1120402