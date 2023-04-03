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中國發改委：挺平台企業 以數位經濟引領發展

2023/4/3 17:10
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（中央社記者吳柏緯上海3日電）在拚經濟的大目標下，「數位經濟」成中國今年經濟成長重要引擎。中國發改委強調，中國數位經濟規模穩居世界第2，今年要打造具國際競爭力的數位產業生態並支援平台企業發展。

中國國務院新聞辦公室今天舉行第6屆「數字中國建設峰會」新聞發布會。

根據國新辦文字實錄，國家發改委創新和高技術發展司負責人孫偉指出，今年將從加強政策制度建設、適度超前部署數位基礎設施建設、大力推動數位產業創新發展、加快深化產業數位化轉型、持續提升數位公共服務水準、不斷深化數位經濟國際合作等6方面發力，不斷強化中國數位經濟。

孫偉指出，今年將會大力推動數位產業創新發展，培育一批具有核心競爭力的生態主導型企業，加快打造具有國際競爭力的數位產業，支援平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。藉由支援龍頭企業、協力廠商服務企業帶動中小企業加快轉型的步伐。

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國家互聯網信息辦公室副主任曹淑敏表示，目前中國的數位經濟規模穩居世界第2，成為推動經濟成長的主要引擎之一。2022年，電子資訊製造業營業收入達到人民幣15.4兆元（約新台幣68.3兆元），軟體業務收入首次超過10兆元，達到10.8兆元。

國資委科技創新局負責人王曉亮在會中表示，國資委接下來將深入實施國有企業數位化轉型行動計畫，加強數位技術攻關，深化數位技術與生產經營融合，進一步加快傳統產業轉型升級和新興產業培育，「充分發揮國有經濟戰略支撐作用，為數字（數位）中國建設做出更大貢獻」。（編輯：）1120403

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