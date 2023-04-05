城市化加快 中國小學數量10年大減7.95萬間

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（中央社記者李雅雯台北5日電）中國教育部統計資料顯示，小學數量10年來減少7.95萬間，減幅達35%，原因在於農村地區學生減少、撤點併校；出生人口下降使學齡人口大幅減少，後續將再有小學關門潮。

第一財經引述中國教育部統計資料指出，2022年小學數量為14.91萬間，較10年前、2012年有22.86萬間，大減7.95萬間，減幅達35%。2022年小學招生數1701.39萬人，較2012年為1714.66萬人，落差13.27萬人。

過去10年小學數量大減原因在於，城市化快速提升後，農村地區學生來源減少，為了提升教學品質撤點併校；少子化對於幼稚園經營構成的衝擊現已浮現，推估3年後小學將再有一波關門潮。

報導指出，2022年中國常住人口城市化率達65.22%，戶籍人口城市化也在大幅提升。除了一線城市和個別強二線城市外，大多數城市落戶門檻很低，10年間有1.4億農村人口在城鎮落戶。

隨著城市化率大幅提高，愈來愈多農村小孩進城讀書，農村地區學生來源快速下降，學校和教學點數量也相應減少。

從出生人口來看，全面二孩政策實施後，2016年、2017年出生人數都超過1700萬人；進入2018年，二孩效應減弱，出生人口為1523萬人，2019年為1465萬人，2020年為1200萬人，出生人口下滑對幼稚園經營的影響已在今年浮現。

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報導引述中國教育科學研究院研究員儲朝暉意見指出，幼稚園招生受衝擊後，小學受到的影響也將顯現，推估3年後小學將面對學齡人口大幅減少情況，這也意味將有一批小學面臨關閉。

儲朝暉認為，農村居民中也有很多人不具備外出務工能力，他們的孩子只能留在農村上學，政府要履行保障適齡兒童、少年接受義務教育的職責；儘管公立鄉村學校規模較小，仍應被保留。（編輯：唐佩君）1120405