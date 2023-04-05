中國國企疑強制加班 員工嗆爆主管網路熱議

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（中央社台北5日電）中國網路熱傳一名中國電科員工，因超長加班又被要求清明上班暴怒，大罵主管的截圖火遍全網後，四川總工會介入調查，環球時報前總編輯胡錫進也發文籲國企不應帶頭破壞勞動法。

綜合陸媒報導，近日疑似中國電子科技成都區軟體開發事業部員工怒罵領導的聊天記錄在網路上熱傳；聊天截圖顯示，員工陳某疑似長期超時工作，又因主管點名安排他和一名同事在清明節加班最終忍無可忍，在微信群裡與其爭論，並引起了部門同事的集體共鳴，宣布集體辭職。

這名員工在公司群組直接嗆爆主管，例如「簽的是勞動合同還是賣身契？」、「天天早八點上班，幹到晚上十一點，加到凌晨一兩點都是常有的事」、更問主管「我們加班你們在幹什麼？」等等。

四川省總工會相關負責人表示，根據網路曝光的情況，正與成都市總工會深入開展調查核實工作，若確實存在違反勞動法的情況，將採取措施，堅決維護職工合法權益。

而胡錫進今天也發文表示，這名員工用激烈語言痛批部門領導長期安排員工加班，自己卻按時下班，壓榨員工討好上司。因為超長加班被人們深惡痛絕，很多人怕丟飯碗又不敢抵制，陳的怒罵引起廣泛共鳴。

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胡錫進認為，所有國有單位都應當努力執行好勞動法，即使做不了正面示範，也不應帶頭破壞勞動法，更不應該用工作穩定做槓桿，壓抑員工在超長加班問題上忍氣吞聲。

另北京日報客戶端5日也發表評論，指很多管理方式，充斥著層層加碼的官僚主義，上級領導正常下班，本級就要晚一兩個小時，而對下屬則更為苛刻，這樣的管理毫無科學可言，不人性的加班讓員工徒增怨氣，不講法治的加班更讓員工看不到解決問題的希望。（編輯：唐佩君/邱國強）1120405