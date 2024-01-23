雲南鎮雄縣山坡崩塌 12人死亡30餘人失蹤

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（中央社記者邱國強北京23日電）中國雲南省鎮雄縣塘房鎮涼水村22日發生山坡地崩塌，大量土石流掩埋當地民宅。中國媒體報導，截至下午1時消息發布為止，這起崩塌已造成12人死亡，仍有30餘人處於失聯狀態。

綜合央視新聞等中國媒體報導，最新一名死者是在今天上午被搜救人員發現，但被發現時已失去生命跡象。在崩塌發生時，當地總計有18戶共47人失蹤。

經專家組初步研判，這次崩塌來自山坡頂的陡崖區，崩塌體橫寬約100公尺，高約60公尺，平均厚度約達6公尺，崩塌土石體積約有5萬立方公尺，衝擊至山坡腳的土石總體積增至7萬立方公尺，崩滑碎屑流導致山坡下方房屋倒塌。

救援人員表示，目前搜救面臨的一大困難是有效作業面積太小，土石埋壓又比較深。同時，事發的涼水村地處高寒山區，因為連日降溫降雪，又給搜救增加了難度，而在搜救的同時還下著小雪，給搜救工作帶來不小的難度。但災害發生後，現場搜救人員採取輪班替換作業，一直沒有停止。

根據報導畫面，災害現場下起小雪，臨時架設的屋頂、帳篷、設備上都出現了積雪和積冰。今天上午，涼水村已匯集救援力量1000多人，並有挖土機、裝載機具、運輸救援車輛共120輛在現場展開作業。

報導指出，崩塌的山體狀態仍有不穩定，救災指揮部在現場設立安全組，部署觀察哨，並搭建邊坡雷達陣地，實時監控山坡地是否出現滑坡。（編輯：陳鎧妤）1130123