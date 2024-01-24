中國跨境旅遊恢復緩慢 2025年才能回到疫情前水準

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（中央社記者吳柏緯上海24日電）中國國內旅遊火熱，哈爾濱等地區的旅遊市場蓬勃，然而與此相比，跨境旅遊市場恢復緩慢，呈現冷熱不均的情形。分析指出，中國跨境旅遊市場要到2025年才能完全恢復。

紐約時報中文網報導，中國於2023年鬆綁防疫措施、重新開放邊境以來，國內旅遊蓬勃發展，其中搭乘高鐵旅遊成為極受歡迎的方式。但於此同時，無論是入境或是出境，中國的跨境旅行市場恢復不如預期。

報導提到，阻礙中國民眾出國旅遊的主要原因仍是「經濟」。雖然中國經濟成長已從疫情中反彈，然而房地產低迷的壓力對於中國國內的消費者支出和信心造成影響。根據聯合國世界旅遊組織的資料，疫情暴發前，中國遊客是全球最大的遊客消費族群，占全球旅遊支出的20%。

中國民眾出國的人數變少，入境中國旅遊的遊客人數也遲遲無法恢復。

報導指出，過去一年間，中國政府試圖鬆綁各種政策，以吸引更多外國旅客入境中國旅遊，包含對德國和法國等國家的遊客免簽，或同意延長免簽證旅行期限。

然而中國官方的政策正面臨外在環境的挑戰，全球地緣政治緊張局勢也是不確定因素，由於中國正與美國、歐洲陷入貿易爭端，造成跨國企業慎重考慮在中國的業務，進而使旅遊業也受影響。

據報導，不少業界人士、產業分析師認為，中國的國際旅遊市場要到2025年才有可能全面復甦。

報導指出，跨境旅遊市場的復甦腳步緩慢，顯示在國際航班數量與載運數字。

根據飛行數據分析公司OAG的資料，截至去年12月，中國的國際航班載運量僅為2019年12月的62%。然而中國國內航班的載運量較疫情前增加10%。

另據中國民航局的數據，去年年初，中國每週只有大約500架次的國際航班。現在大約有4600架次，預計到今年年底將增加到6000架次，大約是疫情前的80%。（編輯：曹宇帆）1130124