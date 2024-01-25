美軍驅逐艦通過台海 共軍：挑釁行徑全程跟監
2024/1/25 08:48（1/25 09:38 更新）
（中央社記者邱國強北京25日電）針對美軍驅逐艦芬恩號通過台灣海峽，中共解放軍東部戰區發言人施毅24日深夜聲稱，美軍近期「頻頻實施挑釁行徑，惡意破壞地區和平穩定」，共軍組織兵力對美艦「全程跟監警戒，依法依規處置」。
央視新聞報導，施毅宣稱，芬恩號驅逐艦過航台灣海峽並「公開炒作」，共軍東部戰區組織兵力對美艦過航行動「全程跟監警戒，依法依規處置」。
施毅聲稱，近期美軍「頻頻實施挑釁行徑，惡意破壞地區和平穩定」。共軍戰區部隊「時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。
中華民國國防部24日晚間發布新聞稿表示，一艘美國軍艦當天由北向南航經台灣海峽，通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。
美國海軍同日也發表聲明指出，勃克級驅逐艦芬恩號（USS John Finn）當天通過台灣海峽，這條通道「位於沿海任一國家的領海之外」，芬恩號通過台灣海峽，展現美國致力於維護所有國家航行自由的原則，國際社會的成員都不應受到恐嚇或脅迫，而放棄其權利和自由。（編輯：周慧盈）1130125
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