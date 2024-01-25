中國氣球飄台次數創新高 共軍否認關聯反指炒作

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（中央社記者邱國強北京25日電）針對中國方面向台灣空域施放氣球次數創新高，中國國防部發言人吳謙今天拒絕承認與軍方有關，指「關於氣球的事情，請向主管部門了解」。他並聲稱，相關「炒作」是毫無意義的。

中國國防部下午舉行1月份例行記者會，吳謙在回答台灣媒體提問時，作上述表示。

面對這一提問，吳謙首先說，「關於氣球的事情，請向主管部門了解」。接著宣稱，「民進黨當局」的有關「炒作」，是「挑動兩岸對立對抗的慣用伎倆」，是毫無意義的，也是註定失敗的。

此外，吳謙針對中華民國外交部日前表示，中國方面就台灣選舉發布的答問不符合國際認知和兩岸現狀，呼籲中方尊重台灣選舉結果重彈舊調說，「台灣地區選舉是中國的地方事務」。這次台灣兩項選舉結果顯示，「民進黨並不能代表島內主流民意」。

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吳謙聲稱，不管台灣局勢怎樣變化，都不可能改變「世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實」，不可能改變國際社會「堅持一個中國原則的普遍共識」，不可能改變中國「終將實現統一的歷史大勢」。

他宣稱，「中國的主權和領土從未分割，台灣是中國領土一部分的法律地位和事實從未改變，這才是台海的真正現狀」。「台灣永遠不是一個國家，台獨永遠不可能成事，外部勢力分裂中國的圖謀永遠不會得逞」。解放軍「將以行動說話，始終做捍衛國家主權和領土完整的鋼鐵長城」。（編輯：呂佳蓉）1130125