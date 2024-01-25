議員批港府施政親小紅書遠港人 特首：挑撥矛盾

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（中央社台北25日電）香港立法會今天舉行特首答問會，有議員批評港府近日高壓執法，予人施政「親無納稅小紅書帳戶、遠真正納稅的香港人」之感。對此，特首李家超反批其言論「挑撥矛盾」。

據香港明報網報導，李家超25日出席立法會「特首互動交流答問會」，其中一個主題為「推動盛事經濟」。

立法會議員謝偉俊表示，近日執法人員高調、高壓執法，如密集頻繁對違例停車開出罰單、又對亂過馬路的市民開罰單、不停打擊書店及工廠大廈的飲食店，觀感上讓部分香港市民覺得政府施政「親無納稅小紅書帳戶、遠真正納稅的香港人」。

他說，這蘊釀官民矛盾的社會氣氛，令人覺得心情沉重，難以投入參與盛事。

謝偉俊又說，政府救市政策失焦錯誤，而市民在股市、房市等損失嚴重，政府未能雪中送炭。

他表示，關注政府是否會檢討被指濫開罰單搶錢的高壓執法，以及增加退稅等措施，紓緩民怨民憤，令市民可以愉快的心情投入盛事經濟。

李家超回應稱，謝偉俊使用的一些用詞危險，令他想起2019年「黑暴」（反送中運動）時「軟對抗」及「反動力量」常用的形容詞。

他說，非常反對挑撥矛盾的說法，政府施政考慮整體社會利益，照顧每個階層需要，某些政策可能對部分人來說好處較少，但不應因此挑撥矛盾 ，「更加不應該挑撥地方矛盾」，認為有關想法迂腐及危險。

李家超還稱，在愛國治港原則下，大家宣揚非正面及不符事實的訊息，是危險及不應該。

明報等港媒此前報導，謝偉俊17日在立法會表示，有市民反映港府面對中國大陸網友對香港的評論時，往往會高度重視，並引述大陸網友形容，「現在罵香港已經是一種政治正確了」，罵完就會有香港官員高度關注。

謝偉俊舉例說，此前國泰航空「毛氈」事件中大陸旅客被指受到不禮貌對待，及今年元旦陸客滯留本港等，大陸網友在社交媒體小紅書投訴，就引來港府回應。

他質疑，港府高度重視大陸人的言論，但不少市民持續提出的意見，如要求經濟低迷時獲得退稅等，都不獲港府重視，容易令人產生港府厚此薄彼甚至「小紅書治港」的觀感。

政制及內地事務局曾國衞當時回應稱，政府制定政策時對本地或大陸社交媒體提出的意見「同等重視」。

曾國衞並稱，政府一直有留意大陸網路媒體和社交平台對香港事務的報導和意見，在有需要時回應。（編輯：陳鎧妤/楊昇儒）1130125