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中國股市不振 官媒鼓吹買在無人問津處網友群嘲

2024/1/29 17:21
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（中央社台北29日電）上海證券報今天指出，開年以來，中國股市震盪走低，投資者情緒低迷，但關鍵時刻，勇氣才是最重要，鼓吹投資「買在無人問津」處；此文引發網友群嘲，指看來股市還會持續低迷。

中國股市積弱不振，官媒上海證券報今天刊文，指關鍵時刻，信心比黃金更重要。2024開年以來，市場震盪走低，投資者情緒低迷。

這篇文章表示，從中國基金銷售情況來看，絕大多數權益類基金乏人問津，基金銷售異常困難。不少基金公司為了盡快入市，透過成立門檻低的發起式基金，自掏腰包積極入市。

文章提到，在缺乏賺錢效應的市場環境中，敢於逆勢入場的只是少數人，大部分投資者更多的是擔心市場再度下跌，甚至選擇了離場。但在頂部和底部的極端時刻，往往會嚴重偏離價值，而這時候往往是決定長跑業績的關鍵時刻，也是考驗專業人士能力高下的時候。

文章指，對於投資時機的把握，有句老話說得好——「買在無人問津處，賣在人聲鼎沸時」。

此篇文章引發中國網友群嘲，有人發文說「別信！去年就是這麼被埋的」、「看來股市還會持續低迷」「勇氣有了錢沒了」、「全都死在無人問津處」，還有網友說「把虧損的錢還來」。

中國官方近期積極作多股市，例如中國證券監督管理委員會28日宣布強化賣壓監管措施，今天起全面暫停限售股出借，另3月18日起將轉融券市場化約定申報由即時可用調整為次日可用。

但此一作多措施今天A股市場不買單，上證指數及深證成指均收黑。（編輯：唐佩君/周慧盈）1130129

#中國
#上海證券報
#中國證券監督管理委員會
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