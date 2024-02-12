台灣大選雖落幕 在中國坊間仍不無迴響反思

（中央社記者邱國強北京12日電）1個月前的台灣大選，曾是一些中國民眾關注的新聞事件。如今選舉雖已落幕，但這場選舉在一些年輕人及知識分子之間仍存在著迴響。除了回味與討論，他們更連結中國當今的現況，有著不少反思。

1個多月前，中國民眾看待台灣總統、立委選舉，存在著不同面向。其中較多數人，選擇採信中國官方慣常的口徑，認為台灣選舉是一片「看起來亂哄哄」的競選活動，更與內容百花齊放的政論節目作連結，抱持著「看熱鬧」甚至「看戲」的心態。

在選舉結束後，這類中國民眾多半認為，民進黨再度執政，且至少將連續執政12年，象徵著海峽兩岸漸行漸遠，「統一」將成為泡影。在這些人中，不少愛國立場濃厚者便不假思索地主張中國應以強硬手段併吞台灣，即使不馬上武統，也要以「圍台」而「窮台」，逼迫台灣就範。

但除上述立場外，另一部分中國民眾的想法截然不同。他們在人數上是相對少數，卻有截然不同的思考。

根據觀察，這類中國民眾的普遍想法是，無論好或不好，台灣的中央和各級地方政府首長是會定期改選的，且是由民眾直選。而不是由平常不見蹤影，怎麼被選出來、怎麼選首長出來也不知道的人大代表間接選舉。

在北京，10幾位出身體制內、學界、商界、藝文界、傳播業、服務業的現任及退休人士，從去年底到2月初，台灣大選一定是他們聚會的話題之一。這群人有男有女，橫跨老中青三代，立場多是中間到自由派，有時為了討論怎麼挽救中國經濟，或是「新加坡模式適不適合中國」等問題，爭得面紅耳赤。

但一談到台灣大選，這群人一致認為，「政治體制」才是中國各種問題的核心。而台灣公職人員的定期改選，才能讓為政者施政受到相對有效的監督。否則，「光改經濟不改政治」的模式，改革開放40多年下來不但已經證明走不通。何況，當今的中國更有「開倒車」的傾向。

除了上述志同道合的一群人外，散布在各行各業各處的中國民眾，也有人對台灣這場大選，有著自己的定見。曾是教培老師的James向中央社記者表示，有定期改選及監督機制，台灣不會發生像中國那樣一夕之間摧毀教培行業的情事，整個行業從業者及家屬眾多，「影響壞透了，人心盡失」。

曾上網觀看開票過程的James私下感嘆，他在網路上看到，前總統馬英九、現任總統蔡英文等人乃至國民黨、民進黨，都常被民眾公開罵得狗血淋頭。而這次參選的3位總統候選人，房產更被對手「刨個底朝天」。但在中國，雖然有些措施也可能被罵，但幾時看到過當政者及執政黨被公開罵過？更別談選舉及刨財產了。

中國股市、房市近來表現疲弱，屢創波段新低，引起了眾多民怨。常參加上述聚會的一位人士指出，如今越來越多的中國民眾領悟到，官方輿論經常批評的西方民主制度，儘管毛病很多，但不會縱容偏執的政策「頭也不回地執行下去」。

台灣選後，繼續執政的民進黨已開始面對三黨不過半的國會。上述人士認為，這大概就是「台灣選民的智慧」，雖然讓民進黨邁入第3個任期，卻要面對一個擁有制衡力的國會，「也許難做事，但絕不敢亂做事」。

台灣這場大選，儘管看在中國民眾眼裡有不同解讀，正反都有，但「有得選擇」，則是他們一致的看法。「如果有得選擇，誰還敢『烙大餅瞎折騰』？」，另一位常參加上述聚會的人士意有所指地說。（編輯：吳柏緯）1130212