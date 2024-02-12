中國唱紅國旅市場 稱全年出遊上看60億人次

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（中央社台北12日電）中國國內旅遊被視為帶動經濟復甦的重要引擎之一，隨著哈爾濱等地自去年起蓬勃發展，官方定調旅遊市場明顯修復，更將今年稱為「新繁榮週期」，預計全年國內旅遊人數將超過60億人次。

綜合香港01、第一財經，中國文旅部下轄的中國旅遊研究院近日發布「2023年中國旅遊經濟運行分析與2024年發展預測」指出，今年中國旅遊市場「供需兩旺、積極樂觀」，無論是「國內旅遊」、「入境旅遊」、「出境旅遊」，主要的指標將保持兩成以上的成長速度，甚至有望超過2019年創下的歷史最高水準。

這份報告認為今年中國的旅遊市場將蓬勃發展的關鍵在於2023年間整體旅遊市場和旅遊產業鏈明顯修復，旅遊企業的信心穩定。2023年，中國國內旅遊人數和收入年增超過1倍，恢復到2019年的8成以上；出入境旅遊人數超過1.9億人次，較2022增加2.8倍以上。

報告也提到，多項數據顯示2023年的旅遊市場景氣維持在較高的水準。

全年居民出遊意願平均達91.86%，創有紀錄以來新高，較2019年高出4.52個百分點；2023年全國旅遊經濟運行綜合指數平均值為109.95，接近2019年的同期水準；旅遊企業家信心年度指數為97.68，較2022年提高了1.67個百分點；全國遊客滿意度綜合指數80.04，處於滿意水準，與2019年滿意度水準基本持平。

報告稱，在宏觀環境和微觀需求的利多因素支持之下，今年的旅遊經濟將維持「供需兩旺、積極樂觀」，旅遊經濟將進入非常規衰退和深度蕭條後的「新繁榮週期」，預計全年中國國內旅遊人數將超過60億人次，國內旅遊收入有望突破人民幣6兆元，出入境旅遊人數合計將超過2.6億人次，國際旅遊收入將重新站上千億美元大關。

然而相較於中國官方的樂觀看待，外媒對於中國跨境旅遊市場的復甦看法則相對保守。紐約時報中文網報導指出，無論是入境或是出境，中國的跨境旅行市場恢復不如預期。

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報導指出，阻礙中國民眾出國旅遊的主要原因仍是「經濟」，雖然中國經濟成長已從疫情中反彈，然而房地產低迷的壓力對於中國國內的消費者支出和信心造成影響。

另一方面，中國政府雖然試圖鬆綁各種政策，以吸引更多外國旅客入境中國旅遊，然而中國官方的政策正面臨外在環境的挑戰，全球地緣政治緊張局勢也是不確定因素，由於中國正與美國、歐洲陷入貿易爭端，造成跨國企業慎重考慮在中國的業務，進而使旅遊業也受影響。分析認為，中國的國際旅遊市場要到2025年才有可能全面復甦。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1130212