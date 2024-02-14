2024迎來AI手機元年 中美競爭更激烈

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（中央社台北14日電）人工智慧（AI）近年絕對是科技界最重要的亮點，中國媒體報導，看準2024年是AI手機元年，中國手機廠商正在集體殺入AI戰場，中美科技領域的博弈已進入通訊手機產業，競爭將十分激烈。

中國科創板日報1月18日報導，經歷2023年的AI對話機器人發展高峰，近期OpenAI正式官宣上線GPT Store，且當前用戶已經創建了超過300萬個GPTs；當生成式AI加速落地，2024將迎來AI手機元年。

中國官媒環球時報1月20日報導，中國手機廠商正在集體殺入行動通訊領域AI戰場，包括華為、小米、OPPO、vivo等大廠都加入了推動整合生成式AI（AIGC）應用在智慧型手機領域落地的大軍中。

國際市場研究機構Counterpoint Research也預計2024年將成為全球AI手機的元年。該機構數據顯示，預計到2027年底，內置AIGC功能的手機出貨量將超過5億支。

國際數據資訊（IDC）預計，2024年中國市場上搭載AI功能終端設備將超過70%，AI終端占比將達55%。其中，2024年AI手機在AI終端比例將有較大提升，並逐步成為裝配比例最高的AI終端。

據美國華爾街日報，在AI的加持下，三星Galaxy S24手機可以即時翻譯電話和簡訊，改善不完美的照片，在手機上將圖片和文字圈起來觸發谷歌搜索。

三星的對手蘋果尚未發布iPhone在AI領域的具體計畫，但在蘋果去年11月的業績電話會議上，執行長庫克（Tim Cook）表示，蘋果正在AIGC方面努力研發。

至於中國方面，榮耀手機發布的新系統可實現AI驅動的意圖識別人機互動，讓AI更好融入手機和操作系統中。華為則透過連接AI大模型，賦予手機智慧助手文本生成、知識查找、資料總結、智慧編排、模糊∕複雜意圖理解等能力。

此外，小米將智慧助手「小愛同學」接入自研大模型MiLM；OPPO基於其自主訓練的大模型打造新的「小布助手」；vivo也發布了自研通用大模型矩陣。

這也意味著，中美科技領域的博弈進入通訊手機產業，尤其是在手機與AI的結合上。

CHIP全球測試中心中國實驗室主任羅國昭對陸媒表示，與美國占據上游產業鏈不同，中國在應用端的優勢更加明顯，中國的AIGC開發企業數量遠超過美國。

羅國昭認為，貼近市場、貼近用戶，在應用開發上百花齊放，這是中國的優勢，相信應用催生的市場會推動整個產業鏈的快速發展。（編輯：唐佩君/李雅雯）1130214