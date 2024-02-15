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首頁 / 兩岸

人權團體保護衛士設立反引渡中國援助中心

2024/2/15 12:37
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（中央社台北15日電）人權團體「保護衛士」13日在西班牙馬德里宣布啟動「反引渡中國援助中心」，阻止引渡和遣返被中國當局通緝的人權活動人士，為尋求政治庇護的中國人權捍衛者提供額外資源以應對來自中國的引渡要求。

據美國之音報導，保護衛士（Safeguard Defenders） 創辦人和主任達林（Peter Dahlin）受訪時指出：「2019年以來，我們就一直在處理引渡問題，意識到法庭人員、法官、檢察官和法律辯護人對中國引渡案件的知識嚴重缺乏。透過剛剛成立的這個援助中心，我們希望為所有需要的人提供成功抵制中國引渡請求所需的所有相關和詳細訊息。」

近年，歐洲各國對中國引渡案件的立場經歷了顯著的變化，特別是自2019年以來。達林分析，變化的原因是中國刑事司法系統的負面發展，和中國人權問題的愈發嚴重。尤其，2019年後，歐洲人開始意識到中國正在發生什麼，特別是因為新疆與香港局勢。

保護衛士總監哈斯（Lauren Harth）指出：「在香港實施所謂的『國家安全法』之後，已經有十幾個國家廢除了與香港的引渡條約。正如歐洲議會在過去幾年中一再呼籲的那樣，現在是緊急中止其餘條約（10個歐盟成員國與中華人民共和國，2個歐盟成員國與香港）的時候了。」

報導指出，觀察人士表示，保護衛士的這一舉措不僅是對中國引渡請求持續增加的直接回應，也是對2019年以來歐洲國家對這一問題態度轉變的支持。

透過為法律界和政策制定者提供關鍵訊息和資源，「反引渡中國援助中心」旨在進一步促進國際社會對中國司法不公和人權侵犯的關注，並推動更多國家重新考慮與中國的引渡協議。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1130215

#中國
#香港
#歐盟
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