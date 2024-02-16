中國多地推返鄉置產優惠 爭取一二線城市客戶

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（中央社台北16日電）中國多地在春節期間進一步放寬購房政策，舉辦房展會及提供返鄉置產優惠，透過地方財政補貼加上房企促銷折扣，希望爭取來自一、二線城市的客戶。

澎湃新聞今天報導，據不完全統計，近日哈爾濱市、江蘇興化、廣西平南、福建三明、福建閩清縣、四川威遠縣等均推出房展會及春節購房優惠。湖北省、重慶市、江蘇、南昌等省、市紛紛推出返鄉置產優惠。

綜觀這些優惠政策，部分城市會給予購房上萬元補貼，部分城市推出契稅補貼、免費裝修設計等優惠。

以江蘇省興化市為例，當地於14日至17日（即年初五至初八）舉辦新春房展會，期間購買興化市範圍內新建商品房，購房價人民幣300萬元（約新台幣1322萬元）及以上，會獲得6萬元補貼，購房價200萬元及以上，會獲得5萬元補貼，購房價120萬元及以上，會獲得4萬元補貼，購房價120萬元以下，會獲得3萬元補貼。

湖北省則啟動2024年春節返鄉置產迎春安居嘉年華活動，從1月15日至2月26日，全省共有1150個建案、24萬多戶供返鄉遊子選購。各地還附帶不同購房優惠，如1萬元購房獎勵、3000元裝修基金、契稅全額補貼等。

重慶則推出2024年重慶返鄉置產展示服務活動，活動以線上加線下的形式舉行，參展企業17家，商品房項目63個，多家房企均提供優惠。

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地方政府推出置產優惠政策的同時，房企也積極展開營銷活動，如舉辦購房節活動等，透過增加接觸客戶、降價打折促銷、加大宣傳力度、線上線下結合等，加快銷售去庫存。如重慶萬科推出返鄉置產95折、招商推出限時85折等促銷活動，加大返鄉置產的吸引力。

中指研究院監測數據顯示，當前返鄉置產人群以80後、90後為主，主要因工作所在城市房價偏高、生活壓力較大而選擇在房價相對低廉的家鄉買房。（編輯:陳鎧妤/吳柏緯）1130216