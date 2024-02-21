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中國26座GDP兆元級城市 設定高標經濟成長

2024/2/21 17:22
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（中央社台北21日電）隨著中國各市級兩會召開，26個GDP兆元級城市今年的經濟成長目標揭曉。為配合中央「經濟大省要真正挑起大梁」的態度，共有9座城市將今年GDP成長目標設定在6%左右，鄭州更訂下7%目標。

根據中國媒體第一財經報導，2023年底中國中央經濟工作會議提出「經濟大省要真正挑起大梁，為穩定全國經濟做出更大貢獻」。為呼應中央態度，各大省紛紛表態，更要求「兆元GDP城市俱樂部」承擔重任。

報導指出，2023年26座GDP兆元級城市經濟總量占全中國的39.8%，不論是對於全省或全國而言，這些城市均承擔帶動中國經濟成長的重要責任。

26座「兆元GDP城市俱樂部」，除了天津之外，其餘25個城市包括上海、北京、深圳、廣州等，今年GDP成長目標均不低於5%。

其中重慶、成都、武漢、寧波、長沙、福州、合肥、西安、常州等9個城市今年預期目標在6%左右或以上。鄭州今年更訂下7%的成長目標，為GDP成長目標最高的城市。（編輯：廖文綺/曹宇帆）1130221

#GDP
#中國
#中國經濟
#鄭州
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