中國1月法拍屋年增近5成 成交率降

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（中央社記者張淑伶上海25日電）中國房市低迷，延續去年法拍屋掛拍數量大增趨勢，今年1月份各類法拍屋掛拍數年增48.2%，但整體成交率僅12.63%，比去年同期還低。

中國經營報報導，房市研究機構中指研究院22日公布的監測數據顯示，今年1月，中國法拍市場掛拍各類法拍房源10.04萬間，相較去年1月掛拍的6.77萬間年增48.2%。

1月份法拍屋成交約1.27萬間，成交總金額人民幣273.1億元（約新台幣1201億元），整體成交率為12.63%，成交數量雖然增加，但成交率低於去年同期的15.8%。

從成交表現來看，經濟較好省市法拍屋成交率更高。其中，上海、浙江、北京、天津、福建5省市成交率高於20%。成交率最高的為上海，掛拍399間各類型房源，成交154間，成交率38.6%。其次為浙江，掛拍3297間各物業類型房源，成交1185間，成交率35.94%。

近兩年，受經濟環境及市場觀望情緒等因素影響，法拍屋市場備受關注。

2023年中國各類型法拍屋掛拍數年增達36.7%，至近80萬間，創有紀錄以來新高，但成交僅14.9萬間，成交總金額3004.1億元，基本與2022年持平。

報導引述業內人士認為，今年法拍掛拍量、成交量將繼續提升，法拍市場熱度會繼續提升。（編輯：唐佩君）1130225