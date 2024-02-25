搭深圳地鐵超時加收65元 台灣捷運規定比一比

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（中央社台北25日電）中國有名遊客在深圳地鐵站內待了3個多小時，出站時被要求繳納人民幣15元（約新台幣65元）的超時服務費，引發議論。而台灣的捷運也有時限內出站的規定，超時需繳逾時費。

據中國經濟網今天報導，中國一名網友發文指出，近日到深圳旅遊時，因為玩累了在地鐵裡休息，待了3個多小時，結果發現出不去，最後繳了人民幣15元罰款才出去。

對此，深圳地鐵的客服人員表示，「這不是罰款。在地鐵內超過210分鐘即3.5個小時，會被徵收15元的超時服務費。」

該貼文引起中國網友議論，許多人表示沒有聽過超時服務費的說法。不過在「深圳市城市軌道運輸營運管理辦法」中的確有規定，超過時限者須按照最高單程票價補票。

事實上，台灣各大捷運官網的「乘車須知」也都有寫明時限規定。不同車站進出，台北捷運、桃園捷運（機捷）和高雄捷運都以2小時為限，台中捷運則是90分鐘（1.5小時）為限。

超過時限者，除了原本旅程的票價之外，還會收取逾時費用。台北捷運、桃園捷運和台中捷運會收取「單程票最低票價」的費用，北捷、中捷目前最低票價為20元，機捷則是30元。高雄捷運則只寫需繳交逾時費用。（編輯：廖文綺/唐佩君）