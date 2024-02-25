中國政府再發新指引 促平台改善外送員勞動條件

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（中央社台北25日電）中國政府在2021年曾規定外送員所得「不低於當地最低工資標準」。近日再公布三項新指引，進一步督促平台業者改善零工工人權益，針對基本工資與工時做出規定。

綜合南華早報、新華社報導，中國人力資源社會保障部官網23日公佈「新就業形態勞動者休息及勞動報酬權益保障指引」、「新就業形態勞動者勞動規則公示指引」、「新就業形態勞動者權益維護服務指南」等三項新辦法，提升透過網路平台從事配送、出行、運輸、家政服務等零工工人的勞動權益。

中國政府在2021年就曾發布相關法規，要求外送員所得「不低於當地最低工資標準」，但該產業仍一直存在工時過長、基本工資標準不明確、缺乏申訴管道等問題。 2022年，政府至少兩次召見滴滴、美團等企業代表，就工人權益問題進行訓誡。

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近日中國政府再發布新的辦法，規定將零工工人納入基本時薪保障，還規定雇主、工會和員工應協商連續最長接單時間與每日最長工作時間。若超過約定工時，平台應透過應用程式發送推播，提醒工人休息。

南華早報指出，在中國消費者需求疲軟與市場飽和的情況下，零工工人也面臨薪資與勞動保證下降的問題。中國廣州東莞市交通部提供的數據顯示，截至2023年4月，東莞共享汽車每天平均完成9筆訂單，較2022年底下降20%。日均收入也較去年同期下降3%，降至人民幣261元（約新台幣1146元）。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1130225