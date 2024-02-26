學者：中國援非只圖大外宣 萬村通計畫淪爛尾

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（中央社台北26日電）中國近年高調援非凸顯重視非洲，像是2015年12月曾承諾，替非洲國家1萬個村莊接通衛星電視，但是經學者調查發現，這項「萬村通」計畫已淪爛尾，不僅執行不力而且難以為繼。

美國之音（VOA）25日報導，中國2015年12月組團赴南非約翰尼斯堡出席中非合作論壇峰會，並於會中宣布萬村通方案，委由四達集團唯一承辦。

之後中國商務部2021年於微信公眾號發文稱，盧安達、剛果、烏干達、中非、迦納、馬拉威、馬達加斯加等國已順利驗收萬村通；去年2月官媒新華社報導，截至2022年12月，萬村通已深入非洲21國覆蓋9512個村莊。

不過「民主與發展中心」（The Centre for Democracy and Development）上月發表經烏梅杰（Emeka Umejei）實地走訪的調查報告，發現詳情並非如此。

根據這份調查報告，烏梅杰是研究中國媒體和中國在非洲闢建數位基礎設施的學者。他說：「儘管萬村通項目啟動之初受到好評，該項目一直沒有得到很好的監督。」

烏梅杰表示：「經常看到新聞說，中國修了2000萬美元（約新台幣6億3000萬元）的公路、大橋，這本身是個好事，可是接下來如何實施的，沒人知道。」並說這是中國在非洲興辦各項工程的通病。

他去年11月實地走訪奈及利亞當地3個人口近萬的村莊，分別是鄰近首都阿布加（Abuja）的胡魯米（Hulumi）和卡帕杜馬（Kpaduma），以及位於溪南地區的依戈戈－埃基迪（Igogo Ekiti）

烏梅杰表示：「之所以選這3個村莊，是因為我所能找到的『萬村通』項目的地方就這麼幾個，四達時代說他們在奈及利亞的項目覆蓋了1000個村莊，可是我找不到任何證據證實這個說法。」

他撰寫的報告指出，依戈戈－埃基迪安裝14台衛星電視，其中兩台放在公立醫院和市政廳，其餘12台分給村長和重要人士，至於胡魯米與卡帕杜馬分別安裝20台。

一年的免費優惠到期後，因胡魯米村嚴重缺電，民眾無力負擔發電機，而卡帕杜馬村的村民則是付不起每月3至4美元的電費，當地的衛星電視被棄置也沒人管。

烏梅杰表示：「奈及利亞的經濟很糟糕，即使2美元也是一筆不小的數目，很多人忙著解決基本生計問題和養家餬口，哪有錢去給衛星電視付費呢？」

他還說，關於「奈及利亞1000個村莊裝上中國電視」的說法，根本無法得到證實，更沒有第3方獨立監督，他詢問奈國通信部等相關部會，獲得的回應都是「不清楚」、「不掌握訊息」、「你該去問四達時代」。

烏梅杰表示，這些在非洲的投資項目，主要還是為了滿足中國政府的大外宣目的，並說四達時代告訴他，千個村莊裝電視是長期而非一次性項目。

他說：「可是已經被授予了項目竣工證書，1000個村莊的衛星電視安裝都完畢了，現在你又說這是個長期持續的項目，這不是自相矛盾嗎。」

長期關注中非關係的「國際稅務和投資重心」（ITIC）國際項目部主任何偉龍（Wesley Hill）指出，如果萬村通項目在奈及利亞爛尾，他完全不會感到意外，「對中國來說，出口這些設備比安裝更重要」。

他表示：「好多這些中國的公司，要不是國企，要不跟某些國企有關係，這些項目都是有政府補貼的，所以他們在出口的時候就已經拿到了補貼，而不是等到安裝的時候才拿。」

何偉龍舉例：「假如這個公司在奈及利亞安裝1000個衛星系統，那這些系統抵達奈及利亞的時候，估計公司就已經拿到錢了。」（編輯：曹宇帆/廖文綺/唐佩君）1130226