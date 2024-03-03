回應新房改 中國住建部：強力推進建保障性住房

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（中央社台北3日電）中國國務院去年審議通過被視為新房改方案的「14號文」，為住房有困難而收入不高的工薪群體實現居者有其屋。中國住建部近日要求，各地強力推進保障性住房項目開工，加快建立輪候機制，摸清工薪收入群體需求。

據陸媒去年報導，中國國務院常務會議去年8月審議通過「關於規劃建設保障性住房的指導意見」文件，簡稱「14號文」。

「14號文」有兩大目標，一是加大保障性住房建設和供應，讓工薪收入群體逐步實現居者有其屋，消除買不起商品住房的焦慮；二是推動建立房地產業轉型發展新模式，讓商品住房回歸商品屬性，滿足改善性住房需求，促進穩地價、穩房價、穩預期，推動房地產業轉型和高品質發展。

該文件明確提出「用改革創新的辦法，在大城市規劃建設保障性住房」、「推動建立房地產業轉型發展新模式」。

報導指，該文件空前提升保障性住房地位，與市場的定位關係明確，被多地官員稱為「新房改方案」。

新華社今年3月2日報導，中國住房城鄉建設部相關負責人日前表示，國家層面保障性住房的政策體系已經齊備，關鍵是抓好落實。「各地要加快建立輪候機制，摸清工薪收入群體需求，以需定建，有力有效有序推進保障性住房建設」。

報導指出，中國住建部日前在陜西省西安市召開全國保障性住房建設工作現場會。會議要求，各地要有明確時間表、路線圖、責任人，「加快推動項目開工建設」。

該負責人在會上強調，加大保障性住房建設和供給，有利於加快構建房地產發展新模式，完善「保障+市場」的住房供應體系，滿足工薪收入群體剛性住房需求。

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會議又要求，要「強力推進保障性住房項目開工」，也要加快謀劃第2批及後續項目，按規定上報，加快形成「實施一批、儲備一批、謀劃一批」的滾動推進機制。同時要編制好住房發展規劃，將保障性住房作為住房發展規劃的重要內容。

中國房市危機拖累經濟，中國住建部日前發出通知，要求各地科學編製今明兩年的住房發展年度計劃，要根據住房需求科學安排土地供應、引導配置金融資源，促進房地產市場供需平衡、結構合理，「防止市場大起大落」。（編輯：陳鎧妤/曹宇帆） 1130303