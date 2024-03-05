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中國大陸兩會涉台討論 陸委會：兩岸互不隸屬

2024/3/5 16:57
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（中央社記者李雅雯台北5日電）中國大陸國務院總理李強今發表政府工作報告，內容有涉台討論。陸委會今表示，政府致力於維護兩岸和平穩定現狀的立場一貫，呼籲中共正視「兩岸互不隸屬」的客觀事實。

大陸委員會（陸委會）今下午透過書面表示，「兩會」是中國大陸例行內部政治議程，官方所提政府工作報告以聚焦內部治理為主，尤其是在加強應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後內外風險挑戰、提振低迷經濟及強化社會維穩工作等方面。

對於中國大陸國務院政府工作報告重申對台政策主張，陸委會強調，政府致力於維護兩岸和平穩定現狀的立場一貫，將持續堅定捍衛中華民國主權與台灣民主自由體制。

陸委會呼籲中共正視「兩岸互不隸屬」的客觀事實，放棄僵化政治思維，透過不設前提的溝通對話，為兩岸健康有序交流及良性互動創造有利條件。

李強今在北京人民大會堂發表政府工作報告。

報告涉台內容提到，「堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業」。（編輯：吳柏緯）1130305

#陸委會
#兩岸
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