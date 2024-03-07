中國國安部：軍事迷成為間諜案高危險群

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（中央社台北7日電）中國國安部今天發文聲稱，近年來，軍事發燒友成為涉軍領域間諜、竊密、洩密案件的「高危」群體，還列舉軍事迷洩密的3大風險。中國網友解讀，國安部又來提醒軍迷上緊「保密」的弦。

距離上次提醒不到3個月，中國國安部微信公眾號今天再度發文「提醒」其國內軍事迷說，活躍在網路空間的軍事發燒友成為涉軍領域間諜、竊密、洩密案件的「高危」群體。

文章指出，究其原因，主要在於一些涉案人員的國家安全意識淡薄，缺乏法律、保密、防範意識，不知不覺中給軍事安全帶來了隱患，有的甚至造成了危害；同時，其個人也承擔了嚴重的法律後果。國家安全機關「陸續偵辦了一批案件」，有效維護了國家安全。

這篇文章並稱，有的軍事發燒友偷赴重要部隊、軍工企業周邊活動，伺機觀察、攝錄部隊演訓動向和「明星」武器裝備，甚至擅闖軍事禁區，非法拍攝涉軍涉密內容；有的是部隊退轉人員，為了搜集訊息，積極聯絡現役戰友，打探各種消息，甚至直接索要內部資料。

還有在國際國內網站上廣泛搜集涉軍訊息，運用專業的研究分析工具，製作專業涉軍材料；有的是「包打聽」和「搬運工」，積極轉發網路涉軍訊息，或是將群體內私下交流的敏感訊息公開發布。

文章指，從軍事迷發布涉軍訊息的內容來看，一方面熱衷追逐高新武器裝備動向，密切跟蹤裝備發展變化，內容涉及裝備數量、型號、部隊駐地、飛機編號等大量敏感涉密訊息。另一方面建立涉軍敏感訊息數據庫，在群體內、網站上共用，並不斷更新完善。隨著時間的推移，這些資訊就會越來越豐富和專業，直至危及軍事安全。

中國國安部還列舉軍事迷洩密的三大風險：

一、軍事敏感訊息外洩的「指路型」風險較大。軍事發燒友隨拍隨發，一些觀搜的點位數據、周邊環境一旦洩露，無疑將會給境外軍方機構、情報部門「指路」，成為其「不花錢、不費心、免經營」的情報源。

二、涉軍網路群組為境外竊密管道的「遞刀型」風險較大。境外間諜情報機構往往以軍事發燒友的身分潛藏在涉軍網路群組中，或是參與話題討論，或是參加線下活動，獲取的訊息極有可能成為這些機構及人員所需的關鍵訊息。

三、成為境外人員篩選誘拉對象的「內應型」風險較大。境外人員混跡在軍事發燒友群體中，有針對性物色、篩選到敏感部位人員或是方便進行觀搜任務的人員，進而以感情拉攏、金錢誘惑，對其鎖定的目標進行攀拉、策反，從而威脅國家安全。

在此之前的2023年12月23日，中國國安部發文警告軍事迷，切勿洩露新型軍事裝備的建造進度、技術細節以及軍事行動部署，強調違法最嚴重將面臨3年以上、7年以下有期徒刑。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130307