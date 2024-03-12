中國老年人口逾15% 養老科技取代人力成話題

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（中央社台北12日電）中國65歲以上老年人口占15.4%，「智慧養老」成為近日「兩會」熱門議題。然而目前中國養老產業存在人才匱乏問題，在人口負成長的情況下，發展AI機器人取代傳統「人養人」是未來趨勢。

陸媒第一財經11日報導，在中國人口老化、少子化的趨勢下，「智慧養老」成為中國政協、人大「兩會」期間熱門話題，政府工作報告提到「加強健康、養老等民生科技研發應用」，先前發布的國務院1號文件也把「打造智慧健康養老新業態」當作重要目標。兩會期間也有多位人大代表、政協委員對此提案。

截至2023年底，中國65歲及以上的老年人共2.17億，占總人口比重為15.4%。中國民政部長陸治原在「兩會」期間的「部長通道」採訪中表示，中國老年人口規模巨大、老齡化進程速度快，未來將著力於打造健全養老服務系統。

第一財經記者調查發現，人才匱乏是目前中國養老行業發展的痛點，無論居家養老或養老機構普遍存在人才數量短缺、年齡大、專業化程度不高的問題。

西安交通大學公共政策與管理學院教授張思鋒認為，發展智慧養老服務，替代傳統「人養人」的勞力密集養老模式是未來發展趨勢。

張思鋒的研究顯示，目前中國養老產業已開始使用智慧穿戴裝置、遠端監控，甚至AI聊天機器人。一位養老社區的居民表示，聊天型AI機器人能提供精神撫慰和時代連接，對上了年紀的老人特別重要。

張思鋒表示，未來發展重點在研發中高階替代人力的「五能」保姆機器人，即能做家事、能當秘書、能家庭理財、能與老人進行情感交流、能處理社會關係。此外還要發展能伺候病人、照護老人、小病能治、大病導醫的家用陪護機器人。

他說，在中國人口負成長的情況下，發展智慧養老，以機器替代人力服務是未來可能的道路。（編輯：廖文綺/唐佩君）1130312