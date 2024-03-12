中國粉紅將本土動漫誤認為日本作品 怒砸會場

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（中央社台北12日電）中國一名男子10日在廣州動漫星城舉辦的動漫展會場，因為將其中一幅中國本土動漫的插畫誤認為日本動漫，不但發怒破壞插畫看板及簽名牆，還大罵他人「不愛國」，甚至毆打工作人員。這名男子事後已被帶往當地派出所偵訊。

根據澎湃新聞等中國媒體報導及網路影像，這名男子10日前往廣州動漫星城觀賞動漫展。但他在經過中國本土動漫作品「盜墓筆記」的插畫看板時，頓時情緒激動，勃然大怒地出手破壞現場的簽名牆，還用腳大力踢斷動畫的看板。

影像並顯示，這名男子的行為引起現場其他觀眾及工作人員的側目，但他仍然一面腳踢看板，一面大罵觀眾及讀者「不愛國」。而當一名工作人員試圖上前制止時，更被這名男子揮拳毆打，所幸沒有大礙。

根據報導，有知情者透露，這名男子是個動漫迷，但對國產動漫非常欠缺了解。他在會場看到「盜墓筆記」的一幅插圖時，只憑畫中的角色特點和繪畫風格，就以為是日本動畫，才引發他的情緒失控。

報導指出，這名男子事後被帶往轄區的廣州市北京路派出所。而所方11日表示，該男除已到案外，所方也會對此案依法處理。

這一事件，引起不少包括動漫迷在內的中國網友熱議，且幾乎一面倒地指責這名男子太過分，簡直無取鬧，並批評他枉為動漫迷，連國內國外的動漫都分不清，也不具備最基本的動漫常識，還大言不慚地辱罵別人「不愛國」。也有網友說，「愛國」不是這種肆意發洩的行為，反而在為「愛國」抹黑。

部分網友則表示，這一現象，代表中國社會還是有人帶著偏見和誤解看待動漫作品，而動漫最應該是包容和多元的一種藝術，不論國產還是外國動漫，都應受到平等對待和尊重。

也有網友認為，中國動漫迷應該多了解本土動漫作品，多支持中國國產動漫發展，因為中國動漫產業正不斷創新及進步，好的作品越來越多。（編輯：邱國強）1130312