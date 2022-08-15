中國女穿和服被警帶走 胡錫進稱要尊重多數感受

（中央社台北15日電）一名中國女子穿和服在蘇州市拍照，被警察以涉嫌尋釁滋事為由帶走。有些網友質疑「哪條法律規定不准穿和服？」媒體人胡錫進說，警察做法於法無據，但「尊重多數人的感受，這總不是錯的」。

在社群平台微博上，網名「是影子不是本人」的網友貼文，表示事情發生在8月10日，地點是在有日本風情街之稱的江蘇省蘇州淮海街。她Cosplay（角色扮演）穿著和服，當時想拍照重現漫畫中的景象。

結果警察對她咆哮，並以涉嫌尋釁滋事為由將她和攝影帶走，給他們思想教育、要求看手機內容、刪除照片、沒收扮裝的衣服等，費時5小時後才放人。

這名女子說，她也可以說一些大家想聽的話：「對不起我不應該不顧及民眾情緒在大街上穿日式服裝走，這是一件不對且很危險的行為。傷害了民族情感我感到非常抱歉。」但她不諱言第一時間很氣憤。她知道事情本身「有爭議」，也無法改變他人的想法。

此事件在網上發酵，引發支持和反對警察的不同看法。環球時報評論員胡錫進今天在微博上說，警察的做法於法無據，「蘇州是中國最開放的城市之一，我不希望那座城市的日式風情街上容不下一個穿和服女孩的身影。和服不是日本軍服，它在法律層面沒有被禁止穿著的理由。」

但他也說，中日關係持續緊張，日本配合美國遏制中國，「和服成了很多中國人眼中有點刺眼的符號」，「有人要穿和服時，我勸他們一定要注意周圍環境，防止引起周圍人不悅，更要盡量避免自己成為不必要的爭議中心。尊重多數人的感受，這總不是錯的。」

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有網友批評，在街上穿漢服就沒事，穿和服就「尋釁滋事」，中國的警察行事太欠缺法治而更多是訴諸道德情緒。也有人說，誰小時候沒看過幾本日本漫畫？中國應該要表現得更有「文化自信」。

在微信上，還有人發布幾張民國早期人物穿著和服的名人照片，像是：魯迅、秋瑾、還有中共早期領導人李大釗等，意在告誡意識形態過於強烈的人不要太大驚小怪。（編輯：張淑伶）1110815