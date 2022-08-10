稱旗袍娃娃藝伎 中國企業名創優品陷辱華爭議

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（中央社記者吳柏緯上海10日電）又有跨國企業捲入辱華爭議，這次被點名的是中國生活用品與雜貨零售商名創優品，「罪狀」包含將旗袍娃娃商品稱為日本藝伎、店內不許放中文歌，以及包裝成日系品牌的銷售策略。

綜合香港01、新浪財經與極目新聞報導，中國零售商名創優品（MINISO）販售的一款旗袍娃娃商品在海外的網站上標示為日本藝伎（Geisha）引發中國民眾不滿，批評「忘本」。

名創優品於9日晚間發表道歉聲明表示，對於在海外社群媒體發布產品內容時出現的錯誤資訊，以及這一失誤給廣大網友造成的情感傷害深表歉意，對此會深刻自省，絕不再犯。

聲明並稱，旗袍源自中國，是享譽世界的中國國粹，中國悠久的歷史和燦爛的文化舉世矚目，作為一家全球化發展的中國零售企業，名創優品有責任將中國文化傳遞給全球消費者。

然而名創優品的聲明無法遏制民眾的怒火，隨後包含店內不播放中文歌、和外國合作廠商簽約時曾在現場使用日本國旗、包裝成日系品牌的銷售策略等事件都被點名是罪狀，「名創優品被曝店內不許放中文歌」這個話題更一度衝上微博熱搜榜。

報導引述名創優品部分店面的店員表示，公司確實有規定店內不能放中文歌，一般只放純音樂、英文歌。現在有些店面連歌都不放歌了，只播放公司的活動廣告。

名創優品過去幾年在希臘、羅馬尼亞、保加利亞等國和當地合作企業簽約時，現場懸掛日本國旗，且創辦人葉富國與多位公司高層都在日本國旗前合影。報導提到，雖然這些照片過去幾年間已經廣為流傳，然而這起事件發生後，再次被提起。

極目新聞的評論指出，如果不是這次風波，很多網友可能還不知道，名創優品竟然是中國品牌。「刻意往日系靠，大概是發自內心覺得，日本在『10元店』這方面做得更成熟更好，做成日系的話顯得更高級，生意會更興隆吧。」

文章批評，名創優品既然是中國品牌，立根之地還是在中國，最初能發展起來，也是源於中國消費者的信任，「無論生意做到多大，都不能過河拆橋、數典忘祖吧。」

據名創優品官網，目前名創優品在全球100個國家和地區擁有超過5000家門市。（編輯：張淑伶）1110810