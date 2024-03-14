官方統計可靠性遭疑 陸政協委員籲推動民間數據

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（中央社台北14日電）中國經濟統計數據可靠性備受外界質疑；中國政協委員楊成長近日受訪，籲邀民間機構公布經濟數據，以緩解投資人過度擔憂。

陸媒澎湃新聞3月11日報導，身兼政協委員及申萬宏源證券研究所首席經濟學家的楊成長呼籲中國民間應積極公布經濟統計數據，以緩解投資者對債務風險、信用風險的過度擔憂。

中國過去常遭批評隱瞞部分統計數據，包括中國16至24歲青年失業率，在去年六月達到21.3%的最高水平，連續3個月突破20%，官方緊急在八月停止公布青年失業率，今年初又公布經修改統計方法後得出的新數據，使得中國經濟統計數據的可靠性備受外界質疑。

報導引述楊成長受訪內容，他認為若要資本市場長期穩定發展，需要豐富的經濟訊息來源，並從五個面向建議，透過建立全面有效的經濟資訊，將引導社會對經濟長期發展形成合理預期。

楊成長呼籲，民間研究機構、行業協會、高校（大專院校）和媒體加強合作，尤其是中國最大民間商會「全國工商聯」，可以依靠在民營經濟數據獲取上的優勢，定期發布民營經濟數據，對官方經濟數據形成有效補充。

楊成長也進一步鼓勵，京津冀協同發展領導小組辦公室、長三角一體化發展辦公室、粵港澳大灣區發展辦公室，定期發布數據，以反映經濟強區在國民經濟中的分量和重要性。

中國國務院今年政府工作報告提及，將經濟成長目標成長訂5％左右，中國民間消費也成為重點之一。

針對民間消費數據統計，楊成長則認為必須擴大統計服務性消費數據，包括在餐飲服務、文化體育、旅遊住宿、商業服務等領域，有望增加民眾每月消費支出及提升消費者信心。

楊成長表示，更多微觀層面的統計數據，對於不同性質企業的營運環境和績效至關重要，包括公布不同所有制企業的營業收入、利潤總額、成本費用、資產負債等每月數據。

最後，楊成長呼籲政府鼓勵民間機構加大數據發布的同時，對數據發布的質量進行外部監督，包括私營實體及社群媒體用戶發布的數據，以消除誤解。（編輯：謝怡璇/唐佩君）1130314