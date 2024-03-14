更多編輯台推薦新聞：
美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
專題

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
運動

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

美評估是否擴大半導體出口管制 中：經濟霸凌

2024/3/14 15:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）美國商務部長雷蒙多日前表示，持續評估是否有必要擴大先進晶片出口管制；中國官方今天回應，此舉違背市場規律，擾亂正常的貿易秩序，衝擊國際產供鏈穩定，是「地地道道的經濟霸凌」。

雷蒙多（Gina Raimondo）11日在菲律賓首都馬尼拉的記者會上，被媒體問及美國是否正計畫擴大對中國的晶片出口管制。她回應說，持續將此措施列入考量。

雷蒙多表示：「我們每天都關注這個問題。科技變化比以往任何時候都更快，這意味著我們每天醒來都須問自己『我們做得夠多嗎？』」。

中國駐菲律賓大使館今天在官網發布消息，指美方對中國實施半導體出口限制，不僅違反「關稅暨貿協總協定」規定的最惠國待遇原則、「技術性貿易壁壘協定」的相關規定，還違背市場規律，擾亂正常的貿易秩序，衝擊國際產供鏈穩定，「是地地道道（道道地地）的經濟霸凌」。

中方認為，美國以國家安全為藉口限制對中國出口晶片，但實際上有關舉措完全超出國家安全範疇，使普通民用晶片的正常貿易受阻。

中方又稱，美方應立即停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，更不應鼓動其盟友對中國搞脫鉤斷鏈的行徑。（編輯：唐佩君/邱國強）1130314

#中國
#美國
#晶片
#雷蒙多
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.63