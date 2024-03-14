美評估是否擴大半導體出口管制 中：經濟霸凌

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（中央社台北14日電）美國商務部長雷蒙多日前表示，持續評估是否有必要擴大先進晶片出口管制；中國官方今天回應，此舉違背市場規律，擾亂正常的貿易秩序，衝擊國際產供鏈穩定，是「地地道道的經濟霸凌」。

雷蒙多（Gina Raimondo）11日在菲律賓首都馬尼拉的記者會上，被媒體問及美國是否正計畫擴大對中國的晶片出口管制。她回應說，持續將此措施列入考量。

雷蒙多表示：「我們每天都關注這個問題。科技變化比以往任何時候都更快，這意味著我們每天醒來都須問自己『我們做得夠多嗎？』」。

中國駐菲律賓大使館今天在官網發布消息，指美方對中國實施半導體出口限制，不僅違反「關稅暨貿協總協定」規定的最惠國待遇原則、「技術性貿易壁壘協定」的相關規定，還違背市場規律，擾亂正常的貿易秩序，衝擊國際產供鏈穩定，「是地地道道（道道地地）的經濟霸凌」。

中方認為，美國以國家安全為藉口限制對中國出口晶片，但實際上有關舉措完全超出國家安全範疇，使普通民用晶片的正常貿易受阻。

中方又稱，美方應立即停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，更不應鼓動其盟友對中國搞脫鉤斷鏈的行徑。（編輯：唐佩君/邱國強）1130314