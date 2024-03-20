王毅訪澳提台灣 籲雙方尊重領土主權完整

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（中央社台北20日電）正在澳洲訪問的中共中央政治局委員、外交部長王毅今天闡述北京就台港疆藏與南海等議題所秉持的立場，並說中澳雙方要尊重國家主權和領土完整，並尊重彼此核心利益和重大關切。

據中國外交部官網，王毅在澳洲首都坎培拉與澳洲外交部長黃英賢舉行第7輪中澳外交與戰略對話。王毅表示，中方願與澳方進一步籌備好兩國的高層交往，全面重啟並利用好各領域建立的磋商對話機制。

他說，希望中澳兩國充分發揮互補優勢，鞏固發展能礦、農產品等傳統強項合作的基礎上，深入挖掘新能源、數位經濟、綠色發展、應對氣候變遷等領域合作潛力。

王毅表示，更期盼澳方採取實際措施維護市場經濟原則和公平競爭規則，為中國企業在澳投資經營提供公平、公正、透明、非歧視的經商環境。

他說，雙方要持續促進教育、文化、旅遊、地方、青年等人文交流，積極採取措施便利雙方人員往來，以強化中澳關係的社會民意基礎。

提及北京就台灣、香港、新疆、西藏與南海等議題所秉持的立場，王毅表示，中澳兩國之間沒有歷史恩怨糾纏，沒有根本利害衝突，共同利益遠大於分歧。

他說，雙方要實踐尊重國家主權和領土完整這項國際法基本準則，尊重彼此核心利益和重大關切，推動兩國關係持續穩定健康發展。

王毅表示，這次訪澳，正值中國國家主席習近平對澳國是訪問及中澳建立全面戰略夥伴關係10週年，過去10年中澳關係的起伏，留下需要學習的教訓，也累積值得珍惜的經驗。

他說，最根本的是堅持相互尊重，最關鍵的是堅持求同存異，最重要的是堅持互利共贏，最寶貴的是堅持獨立自主。中澳關係既然走在正確軌道上，就要不猶豫，不偏航，不走回頭路。

黃英賢則指出，澳中兩國在歷史、貿易、文化等方面聯繫密切，雙方是全面戰略合作夥伴，同處一個地區，不應讓分歧定義中澳關係。澳方樂見兩國關係近年來取得長足進展。

她表示，願與中方在相互尊重的基礎上進一步加強對話溝通，明智管控分歧，發揮互補優勢，不斷深化經貿、人文等領域合作，推動澳中全面戰略夥伴關係穩定發展，造福兩國人民，促進區域和平與發展。

雙方一致同意恢復並建立各領域對話並使其發揮實際作用，推動兩國外交、經貿、科技、教育、執法等主管部門進行更多合作，積極考慮開展海洋事務對話。雙方並同意採取進一步措施便利兩國人員往來。

雙方也就共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1130320