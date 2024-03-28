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台海西側聯合巡航 廈門海事：維護水上交通安全

2024/3/28 12:07
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（中央社記者李雅雯台北28日電）中國福建海事局、東海航海保障中心27日協同上海海事局在台灣海峽西側水域展開聯合巡航活動，官方表示，這是為了維護台灣海峽西側水域海上通航環境和通航秩序。

中國新聞網27日晚10時許報導，福建海事局、東海航海保障中心27日協同上海海事局在台灣海峽西側水域展開聯合巡航活動，維護台灣海峽西側水域海上通航環境和通航秩序，保障水上交通安全形勢穩定和民眾生命財產安全。

廈門海事局指揮中心主任涂鐵昆表示，台灣海峽和福建沿海是商船習慣航路與東海傳統漁場重疊交錯區域，商船和漁船雲集，加上近期大風、大霧等惡劣天氣頻發，商船、漁船碰撞風險增大。

涂鐵昆指出，這次巡航督促相關船舶做好惡劣天氣風險防控措施、督促相關企業嚴格落實水上交通運輸安全生產主體責任，保障水上交通安全形勢穩定。

報導提到，這次聯合巡航活動由福建海事局「海巡0802」輪、東海航海保障中心「海巡16301」輪、上海海事局「海巡01」輪在廈門港主航道「九折礁」附近水域組成聯合巡航編隊；「海巡01」輪是大陸第一艘同時具有海事監管和救助功能的大型巡航救助船。

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聯合巡航編隊對台灣海峽西側水域及廈門港主航道、錨地、船舶交匯區、危險品船錨地、重要客渡運航線、橋區等重點水域展開現場巡航巡查；重點巡查水上礙航養殖、違法捕撈作業、違規占道作業、超航區航行、海上傾廢排污、擾亂海上通訊秩序等違法違章行為。

聯合巡航編隊巡檢海上導航助航設施，進行通航安全隱患排查，全面展開商漁共治，維護航路安全暢通。福建海事局、上海海事局巡航期間展開中遠海及台灣海峽通航及執法交流，強化資訊共用和協同聯動，促進監管模式和執法機制進一步提升。（編輯：唐佩君）1130328

#中國福建海事局
#福建海事局
#上海海事局
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