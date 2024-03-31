財政困難 河南安徽多地購房補貼沒兌現

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（中央社台北31日電）中國河南、安徽等多地民眾陸續反映住房補貼遲無下文，其中河南推出的青年人才購房補貼撥款僅至2021年9月就中斷。官方表示，因受經濟下滑等因素影響財政困難，正在籌措資金。

陸媒澎湃新聞今天報導，近日先後有河南中牟、安徽舒城等地網友諮詢當地住房補貼兌現問題。

其中為吸引大學、碩士、博士畢業生落戶河南鄭州並就業，鄭州市實施人才首次購房補貼政策，中牟縣適用該政策，但有中牟網友近期在人民網領導留言板上反映，去年12月通過申請人民幣5萬元（約新台幣22萬元）碩士生人才補貼，但補貼金一直沒下文，多次電話詢問才得知這項購房補貼僅發放至2021年9月。

中牟縣答稱是受經濟下滑等因素影響，財政十分困難，正與相關單位積極籌措資金，待資金到位後，將對青年人才首次購房補貼資金分期分批優先撥付。

另安徽舒城也有網友反映，2022年9月在舒城縣購房，2023年3月通過審核，但距今已1年多了，4萬元購房補貼仍未收到。

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舒城縣人民政府督查考核室25日答覆，因目前財政資金壓力較大等客觀原因，人才購房補貼發放進度較為緩慢，將按照到位資金多少，以公告先後為順序陸續發放，逐步兌現；但強調因財政資金到位的不確定性，無法預測剩餘梯次的發放時間。

此外，2023年年底，四川富順網友也反映先前相關購房補貼停發，富順縣信訪接待中心回應，因受疫情及經濟影響，縣財政資金壓力很大，富順縣已於2021年5月暫停住房補貼、車位補貼發放。縣財政局正在積極籌措資金，待資金到位後，將及時進行補貼發放。（編輯：唐佩君/周慧盈）1130331