中國新能源車價探不到底 中古車商慘賠不敢收購

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（中央社台北31日電）中國新能源車大舉外銷，頻頻在國際市場攻城掠地。但中國的中古車商如今卻是怕到不敢收購，原因在於車價幾乎腰斬且「根本摸不到底」，新能源車在中國中古車市成了燙手山芋。

據中國財經媒體中新經緯今天報導，在北京花鄉二手車市，化名李昊的車商近期不收購新能源車，原因就是價格波動太大，非常頭痛。

李昊所說的降價車型，去年定價約人民幣14萬元（約新台幣62萬元），「今年一下子降了7萬多，我們二手車商手裡有這個車的都賠錢了。並且因為這一個車型降價，其他品牌的車也受影響」。

李昊告訴中新經緯，這種幅度的降價，許多早期購車的消費者和車商都蒙受大虧損，固然中國的油車去年也曾打價格戰，但李昊解釋，油車降價在可接受範圍。

他說：「同樣30萬預算的燃油車和新能源車，開個4萬公里不想開了，燃油車最終也就虧5、6萬元，但是新能源車車主就要虧10萬左右」。

李昊表示，新能源車降起來「根本摸不到底」，因此北京目前收新能源車的車商很少，可能連5%都不到。

即因如此，「二手市場不相信新能源」近來頻被熱搜，凸顯中古新能源車的流通成了難題。

中國汽車流通協會新能源分會秘書長章弘分析，新能源車難以被中古車市場接受，關鍵在於電池殘值難評估，正是限制新能源中古車交易的瓶頸。

他說，三電（電機、電池與電子控制系統）保固問題也影響新能源二手車的市場表現。車企通常會對新車提供三電品質保證，但對於二手車客戶，由於車企無法全面掌握車輛狀況，往往不願意再做保固承諾。

報導指出，車輛估值和品牌信譽也是影響新能源中古車市場接受度的重要因素，新能源車品牌多為年輕品牌，信譽累積不足，因此在中古車市場保值率普遍不高。（編輯：曹宇帆/邱國強）1130331