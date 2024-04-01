香港中轉陸貨計畫擴至新加坡 享稅務優惠

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（中央社記者張謙香港1日電）香港海關公布，經香港中轉中國大陸貨物並享有稅務優惠的計畫，今天起擴大至新加坡。

海關方面表示，今天起將「自由貿易協定中轉貨物便利計畫」（ 簡稱中轉易）擴大至由大陸經香港中轉往新加坡的貨物。

據指出，「中轉易」服務範圍原先只涵蓋大陸與其貿易夥伴所簽訂的19項貿易協定，當中涉及67個經濟體經香港中轉至大陸的貨物，以及5項貿易協定下由大陸經香港中轉前往台灣、韓國和澳洲的貨物。

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相關計畫擴大後，本地貿易商即日起可為大陸經香港中轉至新加坡的貨物向香港海關申請「中轉確認書」，以享有「中國─東盟全面經濟合作框架協議」、「中國─新加坡自由貿易協定」或「區域全面經濟夥伴關係協定」下提供的關稅優惠。

香港海關表示，將會繼續致力擴大「中轉易」的服務範圍，便利更多經香港中轉的貨物可享有相關貿易協定下提供的關稅優惠，以鞏固香港的貨運物流樞紐地位。（編輯：唐佩君）1130401