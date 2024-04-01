反送中餘波 港城市大學擬撤學生會長當然校董席

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（中央社記者張謙香港1日電）2019年香港「反送中」運動結束後，多所大學的學生會失去在大學原有的影響力；據報導，香港浸會大學和城市大學近期也有意廢除學生會會長在校董會的當然議席。

根據明報今天的報導，城大校董會上月通過改組方案，建議廢除學生會會長的當然席位，改由本科生互選一名學生代表，再由校董會委任，方案稍後將由教育局交給立法會審議。

據報導，城大方面表示，改組建議可令本科生在校董會獲得「更廣泛的代表性」，又強調已「廣泛諮詢本科生群體」，但城大學生會臨時行政委員會代理會長林奇峰反駁說，校方「未曾」就改組方案知會全體學生。

報導表示，目前本地各官方資助大學的校務委員會及校董會學生代表中，只有城大和浸大是由學生會會長出任。

據報導，去年12月，浸大已提出類似改組計畫，即建議廢除學生會會長必然出任校董的做法，改由全日制本科生互選產生。

2019年初，港府計畫修改引渡逃犯條例，結果觸發「反送中」示威，期間多所大學學生會參與其中，有大學出現學生占據校園並與防暴警察發生激烈衝突。

2020年中香港國安法實施後，多所大學不再承認學生會的地位、停止提供會址或為學生會代收會費，令學生會自動消失或失去原有地位和角色。

在港英管治時代，各大學的學生會一直是香港培養新一代領袖的平台，但在「反送中」之後，學生會變得不重要，並且有學生會代表因為涉嫌違法而被捕入獄。

至今，香港大學、中文大學和理工大學等學生會已停止運作，不獲校方承認。（編輯：陳鎧妤）1130401