多項數據優於預期 分析仍示警中國經濟可能再放緩

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（中央社台北2日電）中國近期多項宏觀經濟數據表現超出預期，被形容為「替中國官員爭取解決問題的時間」。然而分析認為，現在的亮眼表現來自於短期的政策刺激，一旦政策縮減且無法弄清楚問題根源，今年稍晚經濟表現將再度放緩。

中國國家統計局3月31日公布，3月製造業採購經理人指數（PMI）回升至50.8，這是自去年10月以來，PMI睽違5個月重返擴張區間；此外，今年1至2月社會消費品零售總額年增5.5%，優於預期，出口年增7.1%、規模以上工業增加值年增7.0%，比去年12月增加0.2個百分點。

據路透社報導，超乎預期的表現替中國官員爭取解決問題的時間，然而市場分析師與投資人仍抱持謹慎的態度，主要原因在於，雖然認為整體經濟情況不會變得更糟，然而仍需端看中國的官員們是否能弄清楚問題的根源，並讓經濟的引擎再次運轉，否則中國的經濟可能在今年稍晚時再次放緩。

報導引述法國外貿銀行（Natixis）首席亞太經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）分析，中國正努力達到目標，他們知道可以透過出口爭取時間，但是「中國的經濟成長無法超過去年，因為要超過去年的經濟成長所需付出的財政成本過於巨大」。

他說，「中國的成長模式不是永續的」。

中國今年3月提出的政府工作報告將今年經濟成長目標訂在5%左右，然而相較於中國官員對於這個目標懷抱信心，投資者更期盼了解政府相關計畫的細節，包含如何應對房地產業的債務危機對經濟造成的影響、如何刺激消費等。

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凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟學家黃子春在一份報告中指出，有鑑於刺激政策所帶來的短期利多，中國短期內的經濟成長表現應該會繼續維持良好，「但一旦政策支持縮減，在今年稍晚，經濟可能會再次放緩」。

報導另引述，匯豐（HSBC）首席亞洲經濟學家范力民（Frederic Neumann）表示，「目前（官方）是在救火，確保經濟不會脫軌，但長期的問題是，一旦房地產行業的動力消退，未來的經濟成長將由什麼推動？」（編輯：吳柏緯/周慧盈）1130402