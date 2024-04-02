中國地方政府發通知 禁未成年人進清真寺、封齋

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（中央社台北2日電）據美國之音報導，雲南玉溪市政府在齋戒月發布通知，限制穆斯林共產黨員和未成年人進行齋戒。官方除了在國小發放問卷調查齋戒人數，也向多地清真寺發布通知，禁止未成年人進入。

據康乃爾大學研究中國伊斯蘭和雲南穆斯林學者尤蘇波夫（Ruslan Yusupov）於社交媒體X平台發布截圖顯示，玉溪市民族宗教事務局發布「關於對黨員、未成年人參與封齋等宗教活動情況開展排查的緊急通知」，各級黨委、政府、市教體局等組織開展未成年人參與封齋等宗教活動的排查，嚴禁各級學校、校外培訓機構為未成年人參加封齋等宗教活動提供便利。

根據美國之音報導，玉溪市的公立小學已經發放問卷給低年級學生，調查學生家中是否有人進行封齋或禮拜。同時，河南周口、洛陽、駐馬店、焦作等地也都收到禁止未成年人進入清真寺的通知，有的清真寺已在門口張貼不准未成年人進入的標示。

報導引述當地穆斯林的說法，他表示聽聞地方政府正準備派遣非穆斯林人員到玉溪每一間清真寺，監管未成年人、國家公職人員進入清真寺的狀況。

雲南一名擁有中國共產黨黨員身分的王姓穆斯林也透露，他過去參加的黨員會中特別強調共產黨員不能禮拜，進入齋戒月後也感受到當地政府對於宗教活動抓得比較緊。

尤蘇波夫表示，習近平上台前，齋戒一直被視為民族風俗，給了齋戒一定的空間。自習近平上台後，齋戒被認定為宗教活動，被逐步限制，反映中國政府正透過非正式手段壓制宗教，並將監管延伸至教育領域。

一位納姓的穆斯林觀察到，沙甸地區公立中學老師以前全都戴著頭巾，如今沒有人戴了，有幾個年紀稍長的老師，會在進學校前將頭巾換成帽子，「政府沒有什麼聲明，沒有公開說不准做什麼，但是那種壓力是從內部慢慢傳出的。」

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報導引述雲南省玉溪市民族宗教局民族科科長艾雲東回應，表示該文件是為了保護未成年人的合法權益，避免他們受到不良影響或宗教極端主義的滲透。封齋為伊斯蘭教的宗教活動，屬於宗教信仰自由範疇，但在公共場所、政府機構和學校等場合，要保持政治中立，不得強制或便利未成年人參與宗教活動。

伊斯蘭教五大支柱之一的齋戒月，於3月10日陸續展開，沙烏地阿拉伯和其他中東國家宣布3月11日開始，印尼宗教部今年則宣布從3月12日開始，各國穆斯林將在這一個月中，日出至日落間禁食禁水，並透過禱告、慈善活動來加深對信仰的理解和實踐。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130402