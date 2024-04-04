分析：中共威權式網路治理 只在乎統一口徑

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（中央社台北4日電）中共威權式網路治理隨著人工智慧（AI）科技蓬勃發展而日益加劇。學者分析，中國透過「中央廚房」式的融媒體影響公眾認知破壞民主，並透過媒體監測和引導輿論，達到強化威權治理的目的。

美國之音（VOA）今天報導，雲南昆明3月30日舉辦中國年度網路媒體論壇，與會者強調媒體應走好「網上群眾路線」，透過人工智慧等新技術賦能融媒體說好「中國故事」。

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所政策分析員劉姝廷指出，「融媒體」就是「中央廚房」。也就是說，如果中共意欲發布有利於當局或作假的資訊，即可藉此迅速製播影響公眾的訊息，破壞民主與國防安全。

她說，中國融媒體有個特點，就是可透過傳統媒體，例如作為中共喉舌的人民日報、新華社等發訊息，使得民眾很容易相信官媒傳播的內容，「但其實官媒也會散發假訊息」。

報導舉例，像是2022年8月中共解放軍圍台軍演，新華社發布解放軍拿著望遠鏡，窺探台灣蘭陽艦和花蓮和平火力電廠煙囪的照片，就是代表。

劉姝廷表示，上述就是很明顯的融媒體例子，新華社利用傳統官媒的公信力，製作合成照片後被美聯社引用發布給全球媒體，造成世界誤以為解放軍已逼近台灣，對台造成軍事恫嚇。

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至於所謂「走好網上群眾路線」，她說，並非字面上要跟網民走在一起，深層意義就是中共要掌握網民在想什麼，再進一步影響跟改變他們對中共正面的態度。

劉姝廷表示，雖然媒體的批判性在中國是不被允許的，但形式表現上的創新則是受到鼓勵，好比中國媒體也會去發展AI主播，或是將生成式AI放進新聞裡不斷傳播，目的就是希望透過新科技，把當局的思維滲透至民間。（編輯：曹宇帆/邱國強）1130404