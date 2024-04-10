更多編輯台推薦新聞：
國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止
娛樂

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車
生活

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成
生活

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮地震16死3失聯 砂卡礑步道1家5口遺體全尋獲移出
首頁 / 兩岸

中國幼兒園不敵少子化衝擊 轉型做「托老所」

2024/4/10 18:14（4/10 18:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國貴州省一間幼兒園老師7日在指導小朋友學習正確洗手方法。（中新社）
中國貴州省一間幼兒園老師7日在指導小朋友學習正確洗手方法。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）少子化衝擊下，中國幼兒園招生人數連續3年下降，2023年大減534.5萬人，使得一些幼兒園的經營陷入危機。有業者已經向養老服務轉型，將幼兒園場地改為「托老所」。

澎湃新聞報導，中國國家統計局數據顯示，幼兒園在學人數連續3年下降，2023年較前一年減少534.5萬人，許多幼兒園已經受到影響。

山東濟寧一間幼兒園園長宋攀表示，從開放二胎那批學生畢業之後，他們幼兒園的人數就迅速下滑。過往9月份通常會招55到60名新生，但截至3月，確定今年9月會入學的學生只有9名，其他班級也都沒有招滿，許多教室都空著。

另一位已經營幼兒園21年的于波，在中國政府開放二胎那時嗅到商機，陸陸續續開了11家幼兒園。2020年巔峰時期，幼兒園一到9月馬上額滿，但去年春天開始，報名的孩子減少許多。

于波經營的幼兒園最多曾有500名學生，現在只剩200多人，光是今年畢業的學生就會有130個，即使招新生大概也填補不了人數缺口。

「僧多粥少了，那肯定要轉行了。」于波關掉3間幼兒園，2023年10月改為經營居家養老服務，並帶著部分幼兒園工作人員進行轉型。

于波表示，現在有些幼兒園場地空著，也考慮改成「托老所」，雖然短期還無法賺錢，但他認為養老產業未來會非常穩定，「我們也想把它做成一個10年、20年的一個事業。」（編輯：廖文綺/楊昇儒）1130410

延伸閱讀
中國高齡化加上經濟放緩 年輕人對養老金沒信心中國老年人口逾15% 養老科技取代人力成話題育齡女性減少 中國每年新生兒低於1千萬將成常態
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.78